Ozan Tufan nereye koşuyor!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Ozan Tufan'ın kaderi, Vitor Pereira'nın takımın başına gelmesiyle değişti.

İRFAN YİRMİBEŞ

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Sezon bittiğinde Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu olarak öne çıkan Ozan Tufan için şimdi ayrılık çanları çalıyor. 6 gol-10 asistlik performansı sonrası bonservisine en az 15 milyon Euro yazılan Ozan Tufan, hem EURO 2020'deki kötü tecrübe hem de Vitor Pereira'nın gelişiyle inişe geçti. Vitor Pereira, ‘Satılabilir' raporu verdiği milli futbolcuyu ilk 11'e uygun görmüyor. Fenerbahçe, bu durumdan mutlu olmadığı bilinen 26 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmayı planlıyor.

Ozan Tufan'ın önceliği, daha önce ilgi gördüğü Premier Lig. Buna rağmen güncel bir teklifin olmaması yönetimin işini zorlaştırıyor. Sarı-lacivertliler, Ozan Tufan krizini çözmek için formül arıyor.

FENERBAHÇE’YE SAMURAY

Fenerbahçe, Güney Koreli stoper Kim'den sonra bir Asyalıyı daha gözüne kestirdi. Vitor Pereira'nın isteğiyle, Portekiz'de Santa Clara takımında forma giyen Japon orta saha Hidemasa Morita radara girdi. 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki oyuncunun transferine dair ilk görüşmeler yapıldı. Gelecek bonservis talebine göre süreç ilerleyecek.