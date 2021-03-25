Pelkas şoku! Milli Takım kampında sakatlandı…

Fenerbahçe’nin Yunan oyuncusu Dimitrios Pelkas, Milli takım kampında sakatlık geçirdi.
Yunanistan’ın İspanya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi yapılan son idmanda kalçasında ağrı hisseden Pelkas’ın idmanı yarıda bıraktığı belirtildi. Pelkas’ın son durumunun yapılacak tetkiklerden sonra belli olacağı belirtilirken Yunan basını yıldız oyuncunun İspanya maçı kadrosundan çıkarıldığını yazdı.
Pelkas’ın Milli takım kadrosundan tamamen çıkarılmadığı belirtilirken Gürcistan maçını düşünerek kadroda tutulabileceği ifade ediliyor.
Yunanistan Dünya Kupası Elemeleri’nde Perşembe günü İspanya deplasmanına çıkarken 31 Mart’ta ise Gürcistan’ı konuk edecek.