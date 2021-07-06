Pereira ile oyun sistemi değişiyor! 3’lü savunmaya geçiş…

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın yeniden göreve gelmesiyle oyun sisteminde değişikliğe gidecek. Çin'de 3 sezon çalıştırdığı Shanghai Port takımında 3'lü savunma oynatan Portekizli hoca, sarı-lacivertlilerde bu taktik üzerinden yola devam etmeyi düşünüyor. Zorluk derecesi yüksek olan bazı maçlarda 4'lü savunmaya geçiş yapacak olan Pereira, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundaki defans oyuncularının performansından memnun.

SAVUNMADA REKABET VAR

PEREİRA'NIN kadro üzerinde yaptığı analiz sonucunda Caulker, Szalai, Serdar Aziz, Tisserand, Zanka ve Sadık'ın kendi oyun sistemine uygun isimler olduğunu belirledi. Caulker ile Szalai'nin ilk 11'de oynamasına kesin gözle bakılıyor. Diğer stoperler için son kararını Topuk Yaylası'ndaki kampta verecek olan Portekizli hoca, Tisserand ile Serdar Aziz arasında yeni sezona kadar bir karar verecek. Zanka ile Sadık'ın geleceği şu an belirsiz.

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LYON, OZAN’DA ISRARLI

FRANSA Ligue 1 ekibi Lyon, Kanarya'nın milli yıldızı Ozan Tufan'ı transfer etmek için Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletti. Fransız ekibi, 13 milyon Euro'yla sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Ozan'ın kariyerini yurtdışında sürdürmek istediği ve yönetimden transferi için kolaylık istediği belirtildi.