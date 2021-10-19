PFDK sevkleri belli oldu! Ali Koç, Erol Bilecik, Osayi Samuel, Altay Bayındır…

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'de 9. haftanın ardından Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimleri açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra futbolcular Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel de PFDK'ya sevk edildi.

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Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK’ya sevk edilen isimler açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetici Erol Bilecik’in yanı sıra maçtan sonra Trabzonsporlu taraftarlarla tartışan Altay Bayındır ve sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bright Osayi Samuel de PFDK’ya sevk edildi. TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Trabzonspor A.Ş. Kulübü’nün 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 18.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EROL BİLECİK’in aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 17.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL’in aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ALTAY BAYINDIR’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.