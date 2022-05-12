PFDK’dan Beşiktaş’a 407 bin TL para cezası

PFDK, Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisinde yaşananlar nedeniyle 3 ayrı maddeden ceza verdi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisinde taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve bu eylemin aynı sezon içinde 8. kez gerçekleştirilmesi, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle toplamda 407 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nca alınan kararlar şöyle:

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nın, 07.05.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ÜST C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 08.05.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜNÜ 408, 409, GÜNEY ÜST TRİBÜNÜ 421, 422, 423, BATI ÜST TRİBÜNÜ 402, BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜNÜ 115, 116 ve ŞEREF BEY BATI ALT TRİBÜNÜ 102 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu ŞEREF BEY BATI ALT TRİBÜNÜ 102 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen ŞEREF BEY BATI ALT TRİBÜNÜ 102 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 06.05.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜN 105 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, akreditasyon siteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”