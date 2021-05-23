Premier Lig bitti, Beşiktaş sevindi! Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım…

İngiltere Premier Lig son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlarla birlikte Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı kazandı ve milyonlarca Euro’yu kasasına koymayı garantiledi.

Geçen hafta Leicester City’yi 2-1 yenerek avantajlı konuma geçen Chelsea, son maçında Aston Villa’ya konuk oldu. Ancak Bertrand Traore ve El Ghazi’nin golleriyle 2-1 mağlup olan Chelsea’nin tek golü Ben Chilwell’den geldi. Deplasmanda büyük şok yaşayan Londra temsilcisi, Leicester City-Tottenham maçından gelen sonuçla derin bir nefes aldı.

Ligi 4. sırada bitirebilmek için Chelsea’nin puan kaybetmesini bekleyen Leicester City, eline geçen bu fırsatı değerlendiremedi. Tottenham karşısında iki kez öne geçen ve üçüncü kez öne geçme şansında penaltıyı kaleciye nişanlayan Leicester City, son dakikalarda gelen gollerle 4-2 mağlup olarak sezonu 5. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi’ne katılma hakkını elde etti.

BEŞİKTAŞ’A DEV GELİR

Chelsea’nin 4. sırada kalması ve Şampiyonlar Ligi bileti alması sayesinde Beşiktaş’ın ön eleme oynamadan Devler Ligi’ne direkt grup aşamasından katılması kesinleşmiş oldu. Siyah beyazlılar bu sayede yaklaşık 30 milyon Euro’yu doğrudan kasasına koyabilecek. Öte yandan Leicester City’yi deviren Tottenham, sezonu 7. sırada tamamlayarak Konferans Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı. Liverpool ise, sahasında ağırladığı Crystal Palace’ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi’ne katılan diğer ekip oldu.

Premier Lig’de gecenin sonuçları:

Arsenal 2-0 Brighton

Aston Villa 2-1 Chelsea

Fulham 0-2 Newcastle

Leeds United 3-1 West Bromwich

Leicester City 2-4 Tottenham

Liverpool 2-0 Crystal Palace

Manchester City 5-0 Everton

Sheffield United 1-0 Burnley

West Ham United 3-0 Southampton

Wolverhampton 1-2 Manchester United

ARSENAL DEVRE DIŞI, WEST HAM AVRUPA’DA

Öte yandan İngiltere’nin köklü takımlarından Arsenal, son maçında Brighton’ı 2-0 yenmesine rağmen sezonu 8. sırada bitirdi ve Avrupa trenini kaçırdı. Leicester City ve West Ham United, Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanan ekipler oldu.