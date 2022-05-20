Premier Lig’de kalma maçında Everton’dan muhteşem geri dönüş!

İngiltere Premier Lig'de kalma maçına çıkan Everton 2-0 geriye düşmesine rağmen geri döndü ve 85'te bulduğu golle kazandı. Son gol sonrası adeta çılgına dönen taraftarlar maç bitmeden sahaya girdi.

Sozcu.com.tr

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Premier Lig’in 37. haftasında Everton, hayati maçta sahasında Crystal Palace’ı ağırladı. Ligde kalmak için 3 puana ihtiyacı olan Everton ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında müthiş bir geri dönüşe imza attı ve 3-2 galip geldi.

Ligde kalmayı garantilemek için ihtiyacı olan 3 puanı almayı başaran Everton’da müthiş anlar yaşandı. Bu sezon küme düşme korkusunu fazlasıyla ensesinde hisseden Everton, unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Mateta ve Ayew’in golleriyle ilk yarıyı Crystal Palace 2-0 önde kapattı.

SEYİRCİLER MAÇ BİTMEDEN SAHAYA GİRDİ

İkinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan Everton, Keane ile 54. dakikada farkı bire indirdi. 75. dakikada Ricarlison skoru 2-2 yaptı. 85’te kullanılan duran topta Calvert-Lewin ile gelen kafa gölü sonrası stat adeta yıkıldı.

Yaşanan müthiş sevinçte taraftarlar maç bitmeden sahaya atladı ve oyuncularla birlikte sevinmeye başladı. Görevlilerin ve oyuncuların müdahalesiyle sahaya giren taraftarların dışarı çıkması sağlandı. Bir süre duran mücadele seyircilerin çıkmasıyla kaldığı yerden devam etti. Türkiye’de benzer bir görüntü Trabzonspor’un şampiyonluk yaşadığı Antalyaspor maçında yaşanmıştı.

Maçı 3-2 kazanan Everton puanını 39 yaptı ve bitime bir hafta kala Premier Lig’de kalmayı garantiledi.