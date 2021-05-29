Premier Lig’e yükselen son ekip Brentford oldu! Ayew’li Swansea yıkıldı..

İngiltere Championship’ten Premier Lig’e yükselen son takım da, Brentford-Swansea City karşılaşmasıyla belli oldu.

Ligi ilk iki sırada bitiren Norwich City ve Watford doğrudan Premier Lig bileti almayı başarırken, Brentford, Swansea, Barnsley ve Bournemouth Play-Off’ta mücadele etme hakkı kazandı. Yarı final maçlarının ardından finalde oynanan Brentford-Swansea City karşılaşmasıyla Premier Lig’e yükselen son ekip Brentford oldu.

Bitiş düdüğünün ardından tarihinde ilk kez Premier Lig’de mücadele edecek olan Brentford’lıların sevinç görüntüleri! pic.twitter.com/IGccEkvV0z — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 29, 2021

Maçın 10. dakikasında Ivan Toney’in penaltıdan ve 20. dakikada Emiliano Marcondes’in attığı gollerle 2-0 galip gelen Brentford, 1947 yılından sonra ilk kez İngiltere’de en üst seviyede mücadele edecek. Brentford, Premier Lig’in kurulduğu 1992 yılından beri tarihinde ilk kez bu seviyeye yükselmiş oldu.

Ivan Toney, sezon boyunca gösterdiği müthiş performansla Brentford’u Premier Lig’e taşıdı! #beINSPORTS 33 gol

10 asist pic.twitter.com/GlIvEemqq5 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 29, 2021

Eski Fenerbahçeli Andre Ayew Swansea formasıyla mücadele ederken, Ganalı futbolcu sahadan boynu bükük ayrıldı. Öte yandan Galatasaray’ın ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı A Milli Futbol Takımı kadrosundaki Halil Dervişoğlu’nun bonservisi de Brentford’da bulunuyor.