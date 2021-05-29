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Premier Lig’e yükselen son ekip Brentford oldu! Ayew’li Swansea yıkıldı..

İngiltere Championship Play-Off finalinde oynanan Brentford-Swansea City maçının ardından Premier Lig'e yükselen son ekip de belli oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:24, 29/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Premier Lig’e yükselen son ekip Brentford oldu! Ayew’li Swansea yıkıldı..

İngiltere Championship’ten Premier Lig’e yükselen son takım da, Brentford-Swansea City karşılaşmasıyla belli oldu.

Ligi ilk iki sırada bitiren Norwich City ve Watford doğrudan Premier Lig bileti almayı başarırken, Brentford, Swansea, Barnsley ve Bournemouth Play-Off’ta mücadele etme hakkı kazandı. Yarı final maçlarının ardından finalde oynanan Brentford-Swansea City karşılaşmasıyla Premier Lig’e yükselen son ekip Brentford oldu.

Maçın 10. dakikasında Ivan Toney’in penaltıdan ve 20. dakikada Emiliano Marcondes’in attığı gollerle 2-0 galip gelen Brentford, 1947 yılından sonra ilk kez İngiltere’de en üst seviyede mücadele edecek. Brentford, Premier Lig’in kurulduğu 1992 yılından beri tarihinde ilk kez bu seviyeye yükselmiş oldu.

Eski Fenerbahçeli Andre Ayew Swansea formasıyla mücadele ederken, Ganalı futbolcu sahadan boynu bükük ayrıldı. Öte yandan Galatasaray’ın ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı A Milli Futbol Takımı kadrosundaki Halil Dervişoğlu’nun bonservisi de Brentford’da bulunuyor.

Swansea City’de Jay Fulton 65. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. – Foto: Reuters

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Yayınlanma Tarihi:19:04,