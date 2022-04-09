Rahmanovic hakem Ali Şansalan’ın üzerine yürüdü
Konyaspor'un Çaykur Rizespor deplasmanında 2-1 mağlup olduğu maçın uzatma dakikalarında çıldıran ve hakem Ali Şansalan'ın üzerine yürüyen Amar Rahmanović kırmızı kart gördü.
Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Konyaspor’da Rahmanovic uzatmada atıldı.
90+6’da yaşanan top kapma mücadelesinde yerde kalan Rahmanovic hakem Ali Şansalan’ın faulü Rizespor’a vermesiyle adeta çıldırdı.
HAKEM ALİ ŞANSALAN’I TARTAKLADI
Yerden kalkıp hakemin üzerine yürüyen Rahmanovic hareketleri nedeniyle kırmızı kart gördü. Oyundan atılma kararıyla çileden çıkan 27 yaşındaki Bosna Hersek’li oyuncu hakem Şansalan’ı tartakladı.
Araya diğer oyuncuların girmesiyle uzaklaştırılan Rahmanovic güçlükle saha dışına çıkarıldı.