Real Madrid, Benzema’nın tarihi golleriyle kazandı

Real Madrid gruptaki ilk maçta 5-0 yendiği Shakhtar'ı sahasında da 2-1 mağlup edip 9 puana yükseldi. Karim Benzema'nın 14. dakikada attığı gol Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 1000. golü oldu.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi D Grubu’nun 4. hafta maçında Real Madri ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Bernabeu’da oynanan mücadeleyi İspanyol devi 2-1 kazanmayı başardı.

14. dakikada 33 yaşındaki forvet Karim Benzema, Vinicius’un pasında kaleci Trubin’i çaresiz bırakıp Real Madrid’i 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan Real Madrid’in bu organizasyondaki 1000. golü oldu. Benzema da Şampiyonlar Ligi’ndeki 74. golünü attı.

Shakhtar, beraberlik golünü 39. dakikada Fernando ile buldu. Savunmanın hatasını iyi değerlendiren Alan Patrick ve Fernando ikilisi skoru 1-1 yapmayı başardı.

Ukrayna’da 5-0’lık skorla rakibini ezen Real Madrid, ikinci yarıda galibiyet golünü yine Karim Benzema ile buldu. İlk goldeki gibi asisti Brezilyalı Vinicius yaptı. Fransız forvet attığı golle Devler Ligi’nde 75. kez gol sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 9 puana yükselirken, Shakhtar 1 puanla son sırada kaldı.

Real Madrid, grubun 5. haftasında 24 Kasım Salı günü Moldova temsilcisi Sheriff ile deplasmanda karşılaşacak. Shakhtar da aynı gün İtalya’da Inter’in konuğu olacak.