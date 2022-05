Ryan Babel’den itiraflar! Galatasaray, maaş, kripto, Fatih Terim, Morutan…

Galatasaray'da eleştirilen isimlerin başında gelen Ryan Babel, sarı kırmızılı takım ve kendi durumuyla ilgili dobra açıklamalar yaptı.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, önemli bulundu. Özel hayatından Galatasaray’daki tartışmalı durumuna kadar birçok konuya değinen Babel, eski teknik direktörü Fatih Terim’i de unutmadı.

Sarı kırmızılı takımın başarısızlığında seçim zamanının kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Hollandalı futbolcu, Galatasaray’dan aldığı maaşa dair eleştirilere de sert yanıt verdi. Kripto paralarla ilgili eğitimler aldığını söyleyen 35 yaşındaki futbolcu, futbol kariyerine daha ne kadar devam etmeyi düşündüğüyle ilgili konuştu.

Saha dışındaki hayatında çok duygusal ve sevgi dolu bir insan olduğunu söyleyen Ryan Babel, ”Ben, hassas ve duygusalım ama futbol içinde tabii ki bunu göstermemek gerekiyor, her zaman güçlü bir izlenim uyandırmalıyız. Çünkü eğer gösterirseniz insanlar bunu bir zayıflık olarak algılayabiliyor ama tabii ki günün sonunda bizler de insanız, tabii ki de bizim de duygularımız ve hislerimiz var. Ben normalde duygusal ve sevgi dolu bir insanım” dedi.

İşte Ryan Babel’in açıklamaları:

“3 SEZONDUR FARKLI TAKIMLAR”

Galatasaray’ın bu sezonki performansını değerlendiren 35 yaşındaki futbolcu, ”Asıl önemli olan şey takım açısından süreklilik, bu sezon takım açısından maalesef şanssız bir sezon oldu. Fakat son 3 senedir tamamen farklı takımlarla sahaya çıkıyoruz ve bu durum bazen şanssız sezonlar geçirmemize neden olabiliyor” ifadelerini kullandı.

“TERİM’İ ÇOK SEVERDİM AMA…”

Fatih Terim’in gidişiyle ilgili olarak ise Babel, ”Torrent ile çok daha fazla süre aldım ve neredeyse her maçta oynayabilme şansı yakaladım ama Fatih Terim’i çok severdim, fakat bu bir kulüp politikası sonuçta. Biz Galatasaray’ın oyuncusu olarak hocaların ne kadar baskı altında olduklarını biliyoruz, her zaman istedikleri şeyleri yapamıyorlar. Bizler de oyuncular olarak medyadan, taraftarlardan ya da kulüp içerisinden duyuyoruz, nelerle uğraştıklarını biliyoruz. Dolayısıyla ben de her zaman profesyonel olmaya çalışıyorum ve sürekli kendimi adayarak çalışıyorum ve son maçıma kadar bu böyle olacak” dedi.

“İSTİKRAR İSTENİYORSA BUNDAN KAÇINMALIYIZ”

Galatasaray’da başkanlık seçimlerinin kulüp açısından kötü zamanlarda gerçekleştiğini ve kulübün istikrara ihtiyacı olduğunu söyleyen Hollandalı futbolcu yaptığı açıklamada, ”Kulüp açısından baktığımızda zamanlama olarak hem geçen sezon hem bu sezon seçimler çok kötü zamanlarda gerçekleşti. Örneğin geçen sene Şampiyonlar Ligi eleme turunda oynadığımız PSV Eindhoven maçının 2 hafta öncesine kadar eksik oyuncularımız vardı, hocamız yoktu. Bu tarz durumlar gecikmelere neden oluyor. Bu sezon içinde son haftalarda hocalarda dahil olmak üzere kimse bu sürenin nasıl gelişeceğini bilmiyor, herkesi etkileyen bir sürecin içerisindeyiz. Eğer istikrar istiyorsak böyle şeylerden kaçınmalıyız” ifadelerini kullandı.

“TEMEL OLMADAN BİR ŞEY İNŞA EDİLEMEZ”

Bir kulüpte en önemli şeyin futbolcu transferinden ziyade doğru bir yapı oluşturmak olduğuna değinen tecrübeli oyuncu, ”Aslında böyle bir şey üzerine konuşursam takım arkadaşlarıma saygısızlık olur ama şunu söyleyebilirim; en önemli şey yapı, bir temel olmadan bir şeyler inşa edilemez. Bu hem yönetim tarafından hocayı etkiler, hem de hoca tarafından oyuncuları etkiler. Böylece tüm merdivenin basamakları etkilenmiş olur. Mesela biz geçen sezon başı 3 hafta boyunca sadece 9 oyuncuyla antrenman yapabildik, ayrıca hocamız yoktu ve bazı Avrupa maçlarına eksik oyuncularla çıktık. Dolayısıyla bu tarz şeyler sezon öncesinin sağlıklı geçirilmemesine neden olup, sezonun devamında takımın toparlanmasını zorlaştırıyor. Ben Ajax’ta, Liverpool’da oynamış tecrübeli bir oyuncu olarak bunu gerçekten çok iyi biliyorum. Sonuçta bu işin temelini iyi oturtmak gerekiyor. Bu sezonun bu şekilde geçmesinin sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“KULÜP OLARAK NEYİ TEMSİL EDİYORUZ?”

Bu sezonki sonuçların faturasını birilerine kesmenin doğru olmadığını söyleyen yıldız futbolcu, ”Bence ilk sormamız gereken şey biz kulüp olarak neyi temsil ediyoruz? Çünkü biz bir çok farklı şeyi temsil ediyor olabiliriz. Bence oyuncular, hocalar, yönetim, saygısızlık olarak algılamasınlar ama taraftarlar da buna dahil. Çünkü biz hep birlikte Galatasaray’ın bir parçasıyız. Taraftar istemediğinde başkan değişebiliyor. Birbirimizi suçlamak yerine hep birlikte hedefe doğru hareket etmeliyiz” dedi.

”YORUMLARA TAKILMIYORUM”

Babel, teknik direktör Domenec Torrent döneminde çok fazla forma şansı bulmasıyla ilgili olarak taraftarlar tarafından yapılan olumsuz yorumlarla ilgili de şunları söyledi:

”Türkçe anlamadığım için yorumlara takılmıyorum. Hoca günün sonunda hak eden kişileri oynatarak karar veriyor, öncelikle fit olman gerekiyor, fazla kilon olmaması gerekiyor, antrenmanları güzel bir şekilde çıkartabiliyor olman gerekiyor. Ben bunun dışında oyuna belli bir kalite de katabiliyorum. Bu hocanın verdiği adil bir karar.”

“SÜREKLİ DEĞİŞKENLİK OLMASI SIKINTILI”

Galatasaray’ın formasını giydiği son 3 sezonda çok iyi futbolcularla oynama şansı yakaladığını belirten Babel, ”Gedson Fernandes, Nagatomo, Mariano çok iyi oyunculardı, gönderilme şeklini düşündüğümüzde Belhanda da daha iyisini hakkediyordu. Çok iyi oyuncularla oynama fırsatı yakaladım. Örneğin Falcao buraya geldiğinde ciddi bir sakatlık yaşıyordu. Yüksek maaşı hakkında insanların fikirleri olabilir, buna saygı duymak lazım. Fakat o sakatlığa göre daha hızlı tedavi olmak zorunda kaldı ve zor bir dönem geçirdi Falcao. Büyük oyuncularla oynadık ama her sezon farklı oyuncuların gelmesi sürekli değişikliklerin olması biraz sıkıntılı bir durum aslında. İstikrarlı bir takımın devam etmesi benim için önemli bir şey, ben buna inanıyorum” diye konuştu.

”GEDSON BİZE ÇOK YARDIMCI OLABİLİRDİ”

Gedson Fernandes’in çok iyi bir futbolcu olduğunu ve onunla iyi ilişkileri olduğunu söyleyen Babel, ”Gedson Fernandes takıma katkı sağlayabilirdi. O gerçekten çok iyi bir insan ve bu çok önemli bir özellik. Hangi takıma giderse gitsin katkı verebilecek kalitede bir oyuncu. Bu sezon bize gelseydi gerçekten çok yardımcı olurdu” dedi.

”GALATASARAY İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUM”

İstanbul’da ailesiyle birlikte çok mutlu olduğunu söyleyen Babel, ”Bana kalırsa Galatasaray ile devam etmek isterim ama şu an bunu bilmiyoruz. Benimle bunu görüşecek olan yeni yönetim bile gelmedi. Ortada bilmediğim bir durum söz konusu ama ben İstanbul’u seviyorum, büyük bir kulüpte oynamayı seviyorum yine söylüyorum bana kalsa ben oynamak isterdim tabii ki” şeklinde konuştu.

”MAAŞIMIN KONUŞULMASI SAYGISIZLIK, HOŞ DEĞİL”

Maaşının konuşulmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, şöyle konuştu;

”Benim geldiğim bir yerde birinin maaşından bahsetmek hoş bir şey değildir ve bu saygısızlıktır. Biz oyuncular arasında bile birbirimize ne kadar maaş aldığımızı sormayız, bu kibar bir davranış değildir. Benim kontratım üzerinden değil teknik açıdan yorumlanmam gerektiğini düşünüyorum. Sahada nasıl oynadım, bunun üzerinden yorumlanmam gerektiğini düşünüyorum. Ben o kontratı kazanmışım ve hakkettiğim kontratı almışım. Bu konuda benim bir suçum yok, bu durum kulüple benim aramda bir şey.”

”2-3 YIL DAHA FUTBOL OYNAYABİLİRİM”

Yurt dışından gelen tekliflere hazırlıklı olduğunu söyleyen Babel, ”Ailem İstanbul’da ve burada devam etmek isterim. Ama herhangi bir teklif gelirse bunu da düşünebilirim, maceraya hazırım. 2-3 yıl daha oynayabileceğimi düşünüyorum. İstanbul’da mutluyum ve burada kalmak isterim” dedi.

Adının Hull City ve MLS Ligi ekipleriyle anılmasıyla ilgili olarak ise Hollandalı, ”Bununla ilgili herhangi bir bilgim yok ve yorum yapamam” ifadelerini kullandı.

”BU SEZON ÖZEL BİR GOL YOK”

Galatasaray formasıyla unutamadığı bir maç olup olmadığıyla ilgili gelen soruya ise Babel, ”Şu an benim için özel bir gol gerçekten yok. Mesela Marsilya maçında attığım gol güzeldi ama maçı kazandıran gol değildi. Eğer şampiyonluk kazandıran bir maçta olsaydı unutulmaz olurdu. Mesela geçen sezon şampiyonluğu maalesef kıl payı kaçırdık ve dolayısıyla benim için şu ana kadar çok özel unutulmaz bir maç olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

”MORUTAN’IN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Medyada çıkan ‘Morutan’ın takım içinde yalnız kaldığı’ iddialarının doğru olmadığını dile getiren tecrübeli oyuncu, ”Onun yalnız bırakıldığı yanlış lanse ediliyor. Biz Morutan’ın her zaman yanındayız. O kendini yalnız hissediyor diye düşünürseniz eğer, biz sürekli ona yardımcı olmaya çalışıyoruz ama günün sonunda İngilizce öğrenmesi gerekiyor ve bu onun kendi sorumluluğu. Futbol dünyası böyle, burası Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birisi. Galatasaray’a gelen her oyuncu bunun farkında ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Bence Morutan’ın kendini hazır hissetmesi ve buna odaklanması gerekiyor. Eksikleri olan oyuncuların her zaman kendini tamamlaması gerekir. Bu seviyede bizden beklenen budur” dedi.

”SOSYAL MEDYA HAYATIMIZIN BİR PARÇASI”

Sosyal medyayı etkili bir şekilde kullandığı bilinen yıldız futbolcu, ”Sosyal medya hayatımızın bir parçası ve bunu kullanmak çok doğal. Bazen her paylaşımımın altında bir anlam olabiliyor. Geçtiğimiz senelerde bazı yanlış anlamalar oldu ama bence ”sosyal medya kullanma” demek çok mantıksız. Bu hayatımızın bir parçası ve böyle devam edecek. Bence bir sakıncası yok” diye konuştu.

”YATIRIM TAVSİYESİ VERMİYORUM”

Kripto para zinciriyle ilgili eğitimler aldığını ve bu konuda bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Babel, ”Benim yaptığım paylaşımlar genel olarak biraz eğitimsel aslında. Blok zincirinin altyapısı ile ilgili bilgi sahibi oldum. Bu bence çok önemli bir şey çünkü finansal sistemlerde problemler var. Türkiye’de de bunu yaşıyoruz. Bir anda ülkelerin para birimleri değer kaybedebiliyor, bunun önüne geçebilmek için özellikle çok büyük paralar kazanmayan insanların birikimlerini değerlendirebilecekleri bir şey olduğuna inanıyorum kripto paraların. Ben sporcu olarak söylediğim şeylere dikkat ediyorum ama iyi bir bilgi elime geçtiği zaman bunu paylaşıyorum. Ama ne takım arkadaşlarıma ne bir başkasına yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ancak sürekli onları eğitiyorum ve bilgilerimi paylaşıyorum. Ama hiçbir zaman onları ‘şunu al’ ya da ‘alma’ demedim, bu doğru değil” ifadelerini kullandı.

”TARAFTARIMIZIN KENDİ OYUNCUMUZU ISLIKLAMASI KABUL EDİLEMEZ”

Son olarak Galatasaraylı taraftarlara mesaj veren tecrübeli futbolcu, ”Ben mesaj vermek istediğim zaman akılda kalıcı olmasını ve insanların farklı bir açıdan bakabilmesini istiyorum, bunu düşünerek mesaj veriyorum. Örneğin sezon başında, ”Takım kazanırken destek olmak kolay ama kaybediyorken destek olmak işte asıl taraftar o zaman kendini gösterir’ demiştim. Bu aynı şekilde devam ediyor. Bizim oyuncumuzun evimizde oynarken ıslıklanmasını kabul edilemez buluyorum. Bu oyuncu, rakip oyuncu değil, o senin oyuncun ve sen onu motive etmelisin. Bazı oyuncularımız korkuyordu ve deplasmanda daha rahat hissederek oynuyordu. Avrupa takımlarına karşı taraftarlar çok farklı şekilde destek oldular, bunu görünce diyoruz ki neden her maçta biz bunu göremiyoruz. Akıllıca olanı takım her maçta daha iyi oynayabilsin diye desteklemek” açıklamasında bulundu.

