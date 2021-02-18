Sahtekar futbolcu o günleri anlattı… Şampiyonlar Ligi’nin kapısından dönmüş

İnsanlara hayallerinin peşinden koşmaları önerilir. Bunun için de çok çalışmaları ve fedakarlık yapmaları tavsiye edilir. Fransız eski futbolcu Gregoire Akcelrod ise hayallerinin peşinden bambaşka bir yol izleyerek koşmayı tercih etmiş. Sahte bir web sitesi yaratarak, kulüpleri kandırmaya çalışmak…

İngiliz devlerine kadar birçok takımı denemelere katılmak için zorlamış. Bazı takımlar bu sahtekar futbolcunun uydurduğu kariyere inanmış, ta ki denemelere katılana kadar… Bulgar ekibi CSKA Sofia ise neredeyse Gregoire Akcelrod’un kendi yarattığı hikayeye inanarak, sözleşme imzalamaya çok yaklaşmış.

Gregoire Akcelrod, filmlere konu olacak kariyer yaratma çabalarını İngiliz gazetesi Daily Mail’e anlattı.

ʻʻ Kulüplerden bir kuruş bile almadım. Otel paralarımı, seyahat masraflarımı kendim ödedim. Sadece kulüplere biraz zaman kaybettirmiş olabilirim. Fransa'da insanlar sadece CV'lerine göre değerlendiriliyor. İnsanlara CV'ye ihtiyaçları olmadığını göstermek istedim. Antrenmanlarda iyi olduğumu düşündüğüm takımlardan bile CV'im kötü olduğu için profesyonel sözleşme alamadım. Futbolculardan benim sergilediğim duruşu devam ettirmelerini istiyorum. Gregoire Akcelrod

BABASI FUTBOL OYNAMASINI YASAKLAR

Hikaye, Gregoire Akcelrod henüz 10 yaşındayken 1992 yılında başlar. Paris doğumlu küçük Gregoire, ilk maçına babasının tribünden izlediği bir maçta çıkar. Kendisi için o maçın Şampiyonlar Ligi finali gibi olduğunu söyleyen Gregoire, birçok çocuğun hayallerinin yıkılmasına neden olacak o anları şöyle anlatıyor:

“Çok iyi bir rakibe karşı oynuyorduk. Maçı 4-0 kaybettik. Eve dönerken babam ‘Gregoire çok üzgünüm ama sen çok kötü bir oyuncusun. Saha içinde çok tembelsin ve yeteneksizsin. Bir daha sahada futbol oynamanı istemiyorum’ dedi. Şok olmuştum. Arkadaşlarımla sahada olmak benim için inanılmaz bir mutluluktu. Şimdi babam futbol oynamamı yasaklamıştı.”

Babasından duyduğu bu ağır sözler sonrası Gregoire, 8 sene sadece evinin bahçesinde futbol topunu görür. Ancak futbolcu olma hayallerinden vazgeçmez. Babasına yanıldığını göstermek ister. Aklına bir fikir gelir. Kendisi adına sahte bir web sitesi yapar. Sitesine Paris Saint Germain (PSG) altyapısında oynadığını yazar.

ANELKA’NIN YERİNE KENDİ ADINI YAZAR

Artık siteyi performans bilgileri ile doldurma zamanı gelmiştir. L’Equipe gazetesindeki maç raporlarını keser. Aralarında Nicalos Anelka’nın da bulunduğu PSG’nin altyapısında oynayan yıldız adaylarının isimlerini siler. Yerine kendi adını koyar.

Aslına web sitesindeki bilgiler tamamen yalan değildir. Gregoire, PSG takımının bir parçasıdır. Ancak altyapıda değil, Fransız devinin amatör takımı olan Paris FC takımında forma giymektedir. Paris FC de o dönem Fransa’nın en alt liginde mücadele etmektedir. Gregoire, böyle bir sahtekarlığa neden giriştiğini “Amatör bir takımda Cristiano Ronaldo olabilirsiniz ancak kimse sizi izlemezse bir anlamı olmaz. Beni Paris FC’de kimse izlemedi. Çünkü sadece çok teknik futbolcuların dikkat çektiği bir dönemdi” diyerek açıklıyor.

AİLESİNİN TEPKİSİNİ ÇEKER

Futbolcu olma hayalleri peşinde koşan Gregoire’nin arası ailesi ile açılır. Eğitim ve kariyer planlaması yerine futbolcu olma peşinde koşması ailesinin tepkisini çeker. 19 yaşına geldiğinde fast food dükkanında çalışan ve Fransa’da küçük bir stüdyo dairede yaşayan Gregoire, bu dönemde PSG tesislerine gizlice girer.

PSG forması ile antrenmana sızan ve tesislerde fotoğraf çeken Gregoire, kendi yarattığı kariyerine bir ekleme daha yapma şansını da bulmuş olur. Artık sahte kariyerinde PSG’de oynadığını fotoğrafla gösterebilecektir. Aralarında İngiliz devleri Arsenal, Chelsea ve Manchester City gibi takımlar da bulunan kulüplere denemelere katılmak için başvuruda bulunur.

Ancak İngiliz devlerinden olumlu dönüş alamaz. Ancak Swindon Town’un ilgisini çekmeyi başarır. 2003 yılında denemelere katılması için İngiltere’ye davet edilir.

“HERKES BANA GÜLDÜ”

Denemelere katılmak için 21 yaşında İngiltere’nin yolunu tutar. O yaşına kadar hiçbir profesyonel takımda oynamamış olan Gregoire, deneme maçında tam anlamıyla rezil olur.

Gregoire, o anları “Deneme maçında fiziksel olarak çok kötüydüm. Bu nedenle taktiksel olarak da kendimi gösteremedim. Sahada adeta kayboldum. Bir pozisyonda kaleci bana doğru uzun bir top attı. Kafa vuruşu yapmak isterken top suratıma çarptı. Herkes bana gülüyordu. Rezil olmuştum” şeklinde anlatıyor.

İkinci gün denemelere gelmemesi söylenir. Deneme süresinin son gününde ise 20 dakikalık şans bulur. Ancak ilk günde yaşanan rezillik, kendisine kontrat önerilmemesi için yeterli olmuştur.

İKİ GOL ATTI

Gregoire, İngiltere’den istediği etkiyi yaratamayarak, hüsranla ayrılır. Artık vazgeçer diye düşünülürken, Gregoire pes etmez. 2007 yılında da Bournemouth’un denemelerine katılmak için davet alır. O dönem finansal problemler yaşayan ve bedelsiz futbolculara yönelen İngiliz ekibi, 25 yaşındaki futbolcunun talebine olumlu karşılık verir.

Bournemouth’un Cherries ile oynadığı hazırlık maçında gol atmasına rağmen yine kontrat teklifi alamaz. Aynı yıl Swindon Town’ın denemelerine katılır. Deneme maçında iki gol atar. Swindon taraftarlarını etkilemeyi başarsa da yine teklif alamaz.

Ancak artık sahte kariyerine bir de attığı golleri ekleyebilecektir. İngiltere’den ikinci kez üzgün fakat eli dolu döner.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞ

Tarihler 2009 yazını gösterdiğinde 27 yaşına gelen ve hala amatör bir futbolcu olan Gregoire, hayallerine ulaşmaya en fazla yaklaştığı anı yaşar. Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Bulgar temsilcisi CSKA Sofya, Gregoire’ye antrenmanlara katılması için davet gönderir.

Gregoire’nin PSG kadrosunda olduğunu düşünen CSKA Sofya, iki günlük denemenin ardından üç yıllık kontrat teklifi ile gelir. Gregoire’ye haftalık 15 bin pound ödenecektir. İlk kez profesyonel olma şansı yakalayan Gregoire, büyük bir heyecan yaşar. Ancak heyecanı uzun sürmez. CSKA Sofya taraftarları, Gregoire’nin profesyonel olmasına engel olur.

Takımlarının daha önce hiç duymadıkları bir isimle anlaşmak üzere olduğunu öğrenen taraftarlar, araştırmaya girişir. PSG forumlarına Gregoire hakkında sorular sorarlar. Ancak tıpkı kendileri gibi, Fransız taraftarlar da Gregoire hakkında bilgi sahibi değildir. Gregoire’nin sahte bir hesabı olduğu, PSG’de oynamadığı Bulgar taraftarlara anlatılır.

Yani koskoca kulübü yöneten yöneticilerin yapmadığını taraftarlar yapmış, CSKA Sofya’yı büyük bir yanlıştan döndürmüş.

KİMSE GELMEZ

Hayallerine ulaşmanın ilk adımını atacağını düşünen Gregoire ise yaşananlardan habersizdir. Ertesi gün kulüp yöneticileri ile görüşeceği restorana gider. Uzun süre beklemesine rağmen gelen giden olmaz.

CSKA Sofya’nın resmi internet sitesinde kulüp formasıyla fotoğrafı dahi bulunan Gregoire, ne yazık ki bir kez daha sözleşme imzalama başarısını yakalayamaz. Futbolcunun sahtekar olduğunu öğrenen CSKA Sofya yöneticileri, biraz da kaba bir şekilde, sözleşme imzalanacağı gün buluşma yerine gelmeyerek teklifi geri çektiklerini gösterir. PSG taraftarları Gregoire’nin hayallerini yıkmıştır.

O dönem CSKA Sofya’yı çalıştıran Aleksandar Stankov‘un, 27 yaşına kadar profesyonel bir maça bile çıkmamış olan, babasından birçok takım antrenörüne kadar herkesin yeteneksiz olduğunu düşündüğü Gregoire’yi neden beğendiği ise hiç sorgulanmaz.

HİKAYENİN SONU

İngiltere’deki çabaları sonuçsuz kalan, CSKA Sofya’ya imza atmanın eşiğinden dönen Gregoire, Yunanistan, Kuveyt ve Kanada’da denemelere katılır. Yarattığı sahte hesapla birçok takımın denemelerine katılan, ancak bir türlü profesyonel olamayan Gregoire’nin bu ilginç hikayesi Kanada ekibi Mississauga Eagles FC’de sona erer.

1 Ocak 2011 yılında imza attığı Mississauga Eagles FC’de bir yıl oynayan Gregoire, 1 Ocak 2012 yılında serbest kalır. Artık 30 yaşına gelen Gregoire için Kanada macerası yeterli olur. Sahte bir geçmişle birçok kapıyı zorlamış ve gelebileceği en yüksek noktaya gelmiştir. Futbol kariyerine nokta koyar.

Futboldan kopmayan Gregoire, şimdi futbolcu menajerliği yapıyor. Bu kez sahte hesap kullanmıyor.