Samet Aybaba ve Ümit Karan genç futbolcularla buluştu

Samet Aybaba ve Ümit Karan, ‘Yıldız Futbolcu Seminerleri’ kapsamında Ankara’da genç futbolcularla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

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30 yıldır futbol antrenörlüğü yapan Samet Aybaba ve 2011 yılında futbol kariyerini noktaladıktan sonra sportif direktör olarak görev yapan Ümit Karan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) iş birliğiyle düzenlenen ‘Yıldız Futbolcu Seminerleri' kapsamında, Ankara’da genç futbolcularla bir araya geldi. Burada genç futbolcularla deneyimlerini paylaşan Aybaba ve Karan'ın yanı sıra seminerde bir de spor hekimi ve çevre yetkilisi bulundu.

Genç futbolculara nasihatlerde bulunan Aybaba, gençlerin çok kıymetli olduğunu, ülkenin geleceği olacaklarını söyleyerek, “Bizim için en önemli şey evlatlarımız. Bir kere buradan başlayalım. Sizler çok kıymetlisiniz, bu ülkenin geleceğisiniz. Neleri taşımanız gerektiğini, vatan sevgisini, aile bağlarını, arkadaşlık bağlarını, takımdaşlık duygusunu, bütün bunları geliştirerek başlamanız lazım. Herkes futbol oynayabilir arkadaşlar. Biraz yeteneği vardır. Mesela ben Brezilya'ya çok giderdim, orada bütün futbol kulüplerinin kapısında şöyle bir şey yazar; yetenek sporcuyu şöhret yapar, karakter efsane yapar. Sakın unutmayın. Eğer efsane olmak istiyorsanız mutlaka karakterli olmanız lazım. İyi bir birey olmanız lazım” dedi.

Samet Aybaba'dan sonra konuşan Ümit Karan ise, genç futbolculara çok çalışmaları ve hocalarına saygı duymaları gerektiğini belirtti.