Şampiyonlar Ligi finali tehlikede… İngilizlerin final oyunu

Geçen sezon corona virüsü tedbirleri kapsamıyla bir yıl ertelemeyle elimizden alınan Şampiyonlar Ligi finali yine tehlikede… İngiltere, iki takımı Manchester City- Chelsea'nin oynayacağı finali kendi ülkelerine almak için devrede…

Hükümet, corona virüsü açısından ‘yüksek riskli' ülkeler arasına eklediği ülkemizden gelen yolculara 10 gün otelde karantina zorunluluğu getirdi. Ulaştırma Sekreteri Grant Shapps “Taraftarlar Türkiye'ye gitmemeli. İki İngiliz kulübünün yer alacağı finali burada düzenlemeye hazırız ancak kararı UEFA verecek. Onların cevabını merakla bekliyoruz” dedi.

UEFA Medya Sorumlusu Pedro Pinto da açıklama yaparak, “Şampiyonlar Ligi finalinin Birleşik Krallık'ta olma ihtimaline dair İngiliz basınında spekülasyonlar görüyorum. UEFA'nın Finali İstanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

ÖLÜMÜNE MANCHESTER UNITED

Öte yandan Türkiye’nin gözü 26 Mayıs'ta Manchester United ile Villarreal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde olacak. Zira, finali İngiliz ekibinin kazanması durumunda Süper Lig ikincisi takımımız, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi play off turuna 2 yerine 3. ön elemeden başlayacak. Ekibimiz ayrıca Devler Ligi'nden elense bile Avrupa Ligi'ne direkt gruplardan girecek.

Bu arada Süper Lig şampiyonunun direkt olarak gruplara katılması için Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye kaybetmesi, kazanması durumunda ise kendi ligini ilk dört sırada tamamlaması gerekiyor.