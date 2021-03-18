Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçları tamamlandı. Bayern Münih, Lazio’yu, Chelsea de Atletico Madrid’i eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

İlk maçı deplasmanda Olivier Giroud’nun golüyle 1-0 kazanan Chelsea, rakibini rövanşta da 2-0’la devirmeyi başardı. Stamford Brigdge’de oynanan maçın ilk yarısında Atletico baskısı İspanyol ekibine gol getirmedi. Golü bulan taraf Chelsea oldu. 34. dakikada Hakim Ziyech, Werner’in asistinde topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda Atletico’nun gol arayışlarına İngiliz devi izin vermedi. Maça noktayı koyan ise Emerson oldu. Oyuna 90+4’ün ilk dakikalarında giren Brezilyalı sol bek, kontra atakta sol kanattan ceza sahasına girip sert şutunu çekti ve topu filelere göndererek maçın skorunu 2-0 olarak belirledi. Chelsea savunmasıyla ünlü Diego Simeone’nin Atletico Madrid’ini toplamda 3-0’la geçerek turu geçmeyi başardı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Atletico Madrid’de Stefan Savic kırmızı kart gördü. Maç boyunca etkili savunma yapan Rudiger’e bir duran topta dirsek atan Karadağlı stoper, karşılaşmanın hakemi Daniele Orsato tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

BAYERN MUNIH ZORLANMADI

İtalya’da oynanan ilk maçında Lazio’yu 4-1 mağlup eden Bayern Münih, rövanşta rakibini Allianz Arena’da konuk etti.

İlk maçtaki skorun avantajıyla sahaya çıkan Bayern, 33. dakikada Robert Lewandowski’nin penaltıdan ve 73. dakikada Maxim Choupo-Moting‘in attığı gollerle rövanşı da 2-1 kazanarak çeyrek final biletini rahat bir şekilde cebine koydu. İtalyan ekibinin tek golünü ise 82. dakikada Parolo kaydetti.

Rövanşta da işi sıkı tutan Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick as kadrosuyla sahaya çıkarken, Lazio’da da eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi sahaya ilk 11’de çıktı. Kosovalı golcü 56. dakikada yerini Andreas Pereira’ya bıraktı.

İŞTE ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan karşılaşmaların ardından 8 takım Devler Ligi’nde çeyrek finale yükselmeyi başardı. Çeyrek final biletini kapan takımlar Cuma günü çekilecek kurayla eşleşecek. Ayrıca olası yarı final eşleşmeleri de bu kurada belli olacak.

Çeyrek final maçları 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Yarı Final: 27-28 Nisan, 4-5 Mayıs 2021

Final: 29 Mayıs 2021 (İstanbul)