Şampiyonlar Ligi’nde format değişiyor

UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği, Şampiyonlar Ligi’nde format değişikliği için çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli, yeni formatta takım sayısının arttırılacağını açıkladı.

Yeni formatın 2024 yılında uygulanmaya başlanmasının planlandığını belirten Agnelli “Şampiyonlar Ligi’ndeki takım sayısını 32’den 36’ya, grup maçı sayısının da 125’ten 200’e çıkarılmasını UEFA ile görüşüyoruz. Yeni formatın yakın zamanda resmiyet kazanmasını bekliyoruz” dedi.

İsviçre sistemi denilen bir sistem üzerinde durduklarının altını çizen Agnelli “Grup aşamasında maç sayısı 6’dan 10’a çıkarılacak. Dört takımdan oluşan sekiz grup yerine, dokuz takımlı dört grubun oluşturduğu bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Daha heyecanlı bir format yaratmak için çabalıyoruz. Beş büyük ligden (Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 ve Serie A) katılacak takım sayısının da artması gündemde…” ifadelerini kullandı.

Yeni formatın 20 takımlı ligleri olumsuz etkileyip etkilemeyeceği konusunda sorulan soruyu ise Agnelli “Bu durumu da milli maç sayılarını azaltarak düzenlemeyi planlıyoruz. Herkesin mutabık kalacağı bir sistemi tartışıyoruz” şeklinde cevapladı.

EN SON 2003’TE DEĞİŞMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi’nin şimdiki formatı, 2003 yılından bu yana uygulanıyor.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla ilk olarak 1955 yılında başlayan turnuva, ilk yıllarında çift maçlı eliminasyon sistemiyle düzenlenmeye başlamıştı. Bu dönemde şampiyonaya yalnızca, önceki sezonda ülkesinin en üst seviye ligini şampiyon olarak tamamlamış takımlar katılabilmekteydi. 1991-92 sezonuyla birlikte format değişikliğine gidilerek lig usulüyle düzenlenen turnuvaya grup aşaması eklenmişti. 1992-93 sezonuyla birlikte organizasyonun adı ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak değiştirilmişti.