Serdar Saatçi’de mutlu sona doğru

Beşiktaş, uzun süredir sözleşme uzatma görüşmeleri yaptığı Serdar Saatçı ile anlaşmak üzere. Bunda İsmael’in raporu da etkili oldu. Vida’nın ise ayrılığı artık daha olası...

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş iç transferde önemli bir hamle yapıyor. Özkaynak düzeninden yetişen Serdar Saatçı'nın 2023'te bitecek kontratının uzatılması adına önemli mesafe kat edildi. Bir süredir görüşmeler olumsuz ilerliyordu. Genç stoper, imzaya yanaşmıyordu. Buna, teknik patron Valerien İsmael dur dedi. Fransız çalıştırıcı, Serdar'ın yeni sezonda takımın önemli parçalarından biri haline geleceğini yönetime bildirdi.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Serdar Saatçı'yla yola devam edilmesiyle birlikte Domagoj Vida'yla yeniden anlaşma ihtimali de azaldı. Yönetim, Vida'nın yüksek kontratını diğer futbolculara ayıracak. Serdar'ın yıllık ücretine de ciddi bir iyileştirme yapılacağı ifade ediliyor. Serdar Saatçı, Süper Lig'e adım attığı bu sezon altısı ilk 11 olmak üzere dokuz maçta oynadı; 1 gol ve 1 asiste imza attı.

PATRON GHEZZAL

Valerien İsmael'in saha içi patronu Rachid Ghezzal… Yeni sezonun planlamasına hız veren İsmael, takımın 1 numarasını belirledi. İsmael, Ghezzal'i zaman zaman forvet arkasında da değerlendirmeyi düşünüyor. 3-4-3 sisteminin farklı varyasyonları üzerinde çalışan Fransız teknik adam, Cezayirli yıldızın 10 numara olarak da oynayabileceğine karar verdi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına iki günlük aradan sonra başladı. Antrenmanda güçlendirme, pas ve sonuçlandırma çalışmalarıyla taktik ağırlıklı çift kale maç gerçekleştirildi.