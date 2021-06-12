Sergen Yalçın’dan transfer şartı

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşmenin imzalanmaması akılları karıştırmaya devam ediyor.

Roma'ya A Milli Takım'ın İtalya maçını izlemeye giden Asbaşkan Emre Kocadağ ile tatilde bulunan Yalçın bir görüşme gerçekleştirmişti. Başarılı teknik adam, 1 yıllık mukaveleyle birlikte senelik 2 milyon Euro net ücret talep etmişti.

Bununla birlikte Sergen Yalçın'ın yıldız 1 forvet ve kaleci, 10 numara, sağ ve sol kanat için transferlerin yapılması şartını sunduğu ortaya çıktı. Limit açısından zor durumda olan siyah-beyazlı yönetimin başarılı hocanın bu taleplerini karşılayıp karşılayamayacağı merak konusu oldu.