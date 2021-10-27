Sergen Yalçın’dan üç kritik mesaj

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi zaferi sonrasında taraftara, futbolculara ve yönetime seslendi.

Ali AYDIN

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin ardından üç kritik mesaj verdi. İlkini SÖZCÜ'den Ali Aydın'a anlatan Sergen Yalçın, Sporting maçındaki tartışılan sözüne açıklık getirdi.

Tecrübeli hocanın futbolculara ve yöneticilere de kapalı kapılar ardında mesajı vardı. Saha içindeki liderliğiyle dikkat çeken Sergen Yalçın'ın vurguladığı konular ise şunlardı…

TARAFTARA: ÇALIŞIYORUZ

“Şans sözüm (Sporting maçını kastediyor) yanlış anlaşıldı. Bir kelimeye takıldılar… Orada hata yaptığımızı, rakibin de bunu cezalandırdığını, Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir seviye olduğunu anlattım. Galatasaray maçında biz de aynı golü attık. Tabii ki her pozisyona çalışıyoruz. Ama biri hata yapacak ki diğeri golü atsın.”

TAKIMA: HAVAYA GİRMEYİN

“Hatalar yaptık ama doğrularımız daha fazlaydı. Derbiyi kazandık ama sadece 3 puan aldık. Bundan sonra sizden bu performansı, hatta daha iyisini bekliyorum. Yolumuz uzun. Rakiplerimiz güçlü. Havaya girmek yok. Hatayspor maçı da en az derbi kadar önemli ve zorlu. En iyisini yapacağınıza güveniyorum.”

YÖNETİME: LARIN KALMALI

“Takım istikrarını korumak çok önemli. Bu sene ciddi fedakârlık yaptınız. Ghezzal ve Rosier'i takımda tutmak önemliydi. Şimdi Vida ve Larin önümüzde. İki isimle de yola devam etmeliyiz. Larin'in formu yükseliyor. Faydalı bir oyuncu. Kulüp menfaatlerini de düşünerek takımda tutulması gerektiğini düşünüyorum.”