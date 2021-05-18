Sergen Yalçın’ın kontratı ile ilgili Ahmet Nur Çebi’den açıklama…

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek zafere ulaşan Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Oyuncuların gerekeni yaptığını söyleyen Çebi, “Artık biz değil, onlar konuşacak. Gereğini yaptılar. Biz de hak ettik, emek verdik. Ancak kupanın gerçek sahibi, takım, hocalarımız ve çalışanlarımız. Sakatlarımız da dahil. Hepsine camiamız adına teşekkür ederim” dedi.

‘BEŞİKTAŞ TARAFTARI RAHAT OLSUN

Çifte kupayı istediklerini ve aldıklarını söyleyen başkan, “Bu hayal değil, istedik ve aldık. İki kupayı da İzmir’de almak ayrı bir güzel. Uçak dolu gidecek” ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın’ın sözleşmesiyle ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, “Sergen Yalçın’ın sözleşmesiyle ilgili konuşacak bir şey yok. Beşiktaş taraftarı rahat olsun” değerlendirmesinde bulundu.

EMRE KOCADAĞ: “TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN”

Zaferi taraftarlara armağan eden Emre Kocadağ ise, “Tüm taraftarlarımıza armağan olsun. Takımımız elinden gelenin en iyisini yaptı ve sezonu çifte kupayla kapattık” şeklinde konuştu.