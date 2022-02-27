Serkan Özbalta: Ligde kalacaksak da doğaçlama bir oyunla kalmamak istiyoruz

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, sahalarında 3-2’lik skorla kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, “Bulunduğumuz konumdan yukarı çıkma adına ciddi bir mesaj oldu” dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Altay, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, açıklamalarda bulundu.

“Ligin boyunun kısaldığı bu haftalarda bu maçta alınacak galibiyet bizim için çok önemliydi. Hafta içinde ciddi bir şekilde çalıştık. Oyuncular yorgun duruma düşecek kadar çalıştık. 1 aydır bir şeylerin temelini atmaya çalışıyoruz. Ligde kalacaksak da doğaçlama bir oyunla kalmamak istiyoruz. Sahada strateji ve planları olan bir oyuncu grubuyla kümede kalmak istiyoruz. Oyuncularım bugün istediklerimi büyük bölümde yaptı.”

“CİDDİ BİR MESAJ OLDU”

“Dünyada birkaç takım haricinde bu kadar uzun süre galibiyet görememiş bir takımın toparlanma süreci kolay olmuyor. Ama biz bunu fena götürmüyoruz diye düşünüyorum. Bulunduğumuz konumdan yukarı çıkma adına ciddi bir mesaj oldu.”

“ALTAY ARTIK HESAPLARA DAHİL OLDU”

“Önümüzde oynayacağımız çok maç var. Makas daraldı ama rakiplerimizle de maçlar oynayacağız. Bazı şeyler bizim elimize geçene kadar bu istikrarı devam ettirmek zorundayız. Bu haftaya kadar ligde kalma hesabına dahil edilmeyen Altay artık hesaplara dahil oldu. Alabileceğimiz her maçta azami puanı almaya çalışacağız. Biz bu işi başarmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Tüm kulüp olarak umudumuz taze. Biz kırılma anını yaşayacağımız maça kadar bu seriyi götürmek istiyoruz.”

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