Sian Massey-Ellis: Futbolcuların tacizlerine maruz kaldım… Akıllara Agüero ile yaşadığı olay geldi

İngiltere Premier Lig’de 2010 yılından bu yana maç yöneten yardımcı hakem Sian Massey-Ellis, kadın olmanın futbol dünyasındaki zorluklarından bahsetti. Sürekli ayrımcılığa ve sosyal medya linçine uğradığını belirten Sian Massey-Ellis, “Kadınlar futboldan anlamaz” genel kanısını yıkmak istediğini söyledi.

Kariyerinin başında hakem olup olamayacağı ile ilgili şüpheleri olduğunu belirten Sian Massey-Ellis “Hiçbir erkek böyle bir şüphe yaşamıyor. Testlere giriyorlar ve başarılı olanlar hakem oluyor. Ben de erkeklerle aynı testlere girerek hakem oldum. Aramızda hiçbir fark olmaması gerekiyor. Geçmişte ‘Hakem olmam mümkün mü?’ diye düşündüğümü hatırlıyorum. Hiçbir kadın bu soruyu sormak zorunda kalmamalı” dedi.

“ÖNYARGILAR YIKILMALI”

Kadınların futbolu bilmediği şeklinde bir genel kanı olduğunun altını çizen Sian Massey-Ellis “İnsanlarda ‘Kadınlar ofsayt kuralını bilmez, futboldan anlamaz’ gibi gerçekliği olmayan bir kanı var. Artık bunları aşmamız lazım… Buraya hak ettiğim için geldim. Yıllardır maç yöneterek de bunu kanıtladım. Artık bu tür önyargılar yıkılmalı” ifadelerini kullandı.

Yaptığı işten çok cinsiyeti ile ön plana çıkarılmasından da rahatsızlık duyduğunu belirten 35 yaşındaki hakem sözlerini şöyle tamamladı:

“Kadın olduğum için her Premier Lig maçında kendimi yeninde ispat etmem beklendi. Buna kızmak yerine, futbol dünyasındaki yerimi sağlamlaştırdım. Televizyon kanallarında cinsiyetçi yorumlara maruz kaldım. sosyal medyada hedef gösterildim, futbolcuların saha içinde tacizlerine maruz kaldım. Umarım gelecek nesiller, benim yaşadığım bu sıkıntıları yaşamazlar. Ben hakemliği bıraktıktan sonra arkamdan yeni kadın hakemlerin gelmesine destek olmak istiyorum.”

AGÜERO İLE YAŞADIĞI OLAY GÜNDEM OLMUŞTU

Sian Massey-Ellis’in “Futbolcuların saha içinde tacizlerine maruz kaldım” şeklindeki cümlesine örnek, 19 Ekim 2020 tarihinde Manchester City ile Arsenal arasında oynanan maçta yaşanmıştı. Manchester City’nin yıldızı Sergio Agüero ile yaşadıkları, İngiltere’de gündeme oturmuştu.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Arsenal savunmacısı Gabriel'in vurduğu top Aguero'un ayaklarına çarparak taç çizgisini geçmişti. Massey-Ellis ise bayrağını kaldırdı ve topun Arsenal'de olduğunu işaret etmişti. Hakemin bu kararını beğenmeyen Arjantinli futbolcu Agüero, topun ayağına çarptığı anda kendisinin oyun alanı dışında olduğunu belirterek kararı eleştirmişti.

Agüero'dan uzaklaşmaya çalışan hakem Ellis, yıldız futbolcunun el hareketiyle şaşkına dönmüştü. Bir anda elini hakemin omzuna atan Agüero, hakemi kendisine doğru çekip bırakmıştı. Massey-Ellis, Agüeruo'nun elini sol koluyla itmiş ve mücadele kaldığı yerden devam etmişti. Orta hakem Chris Kavanagh'ın pozisyonu görebilecek noktada olmasına rağmen hiçbir müdahalede bulunmaması tartışma yaratmıştı.

MİLLETVEKİLİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Birleşik Krallık Parlamentosu Milletvekili Dr Rosena Allin-Khan, Agüero’nun bu hareketine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.

Twitter'daki hesabından Arjantinli futbolcunun, Massey-Ellis’e yaptığı hareketin videosunu paylaşan Allin-Khan, “Agüero kim olduğunu zannediyor? Asla kabul edilemez” ifadelerini kullanmıştı. Paylaşımına spor yorumculuğu yapan eski futbolcu Gary Neville’ı da etiketleyen Allin-Khan, “Bu konu hakkında ne düşünüyorsun” sorusunu sormuştu.