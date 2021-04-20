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Sivasspor-Beşiktaş maçında penaltı tartışması!

Süper Lig 36. haftasında oynanan Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında ev sahibi ekip penaltı itirazında bulundu.

Güncellenme: 19:55, 20/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Sivasspor-Beşiktaş maçında penaltı tartışması!

Süper Lig lideri Beşiktaş, 36. hafta karşılaşmasında Sivasspor’a konuk olurken, maçın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında penaltı tartışması yaşandı.

Maça iyi başlayan ve üst üste ataklar geliştiren ev sahibi Sivasspor, 22. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortayla tehlike yaratmaya çalıştı. Sağ bek Ahmet Oğuz’un yaptığı orta, ceza sahası içindeki Beşiktaş savunmacısı Domagoj Vida’nın eline çarpınca Sivasspor cephesi penaltı itirazında bulundu.

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Oyun durunca VAR odasındaki hakem Ali Şansalan ile konuşan orta hakem Fırat Aydınus, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Aydınus’un kararına tepki gösterilirken, siyah beyazlı taraftarlar ise Vida’nın elinin doğal konumda olduğu için penaltı verilmemesini doğru buldu.

IFAB ‘Elle oynama’ konusunda son olarak şu açıklamayı yapmıştı: “Bir oyuncu, elini/kolunu topa doğru hareket ettirerek topa elleri/kollarıyla kasıtlı olarak dokunursa, eli/koluyla doğal olmayan şekilde vücudunu büyüterek elinin/kolunun topa temas etme riskini arttırırsa, kazara bile olsa eliyle/koluyla gol atar ya da eliyle/koluyla topa değdikten sonra gol atarsa, kuralı ihlal eder.”

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Yayınlanma Tarihi:19:47,