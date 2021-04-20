Sivasspor-Beşiktaş maçında penaltı tartışması!

Süper Lig lideri Beşiktaş, 36. hafta karşılaşmasında Sivasspor’a konuk olurken, maçın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında penaltı tartışması yaşandı.

Maça iyi başlayan ve üst üste ataklar geliştiren ev sahibi Sivasspor, 22. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortayla tehlike yaratmaya çalıştı. Sağ bek Ahmet Oğuz’un yaptığı orta, ceza sahası içindeki Beşiktaş savunmacısı Domagoj Vida’nın eline çarpınca Sivasspor cephesi penaltı itirazında bulundu.

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Oyun durunca VAR odasındaki hakem Ali Şansalan ile konuşan orta hakem Fırat Aydınus, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Aydınus’un kararına tepki gösterilirken, siyah beyazlı taraftarlar ise Vida’nın elinin doğal konumda olduğu için penaltı verilmemesini doğru buldu.

IFAB ‘Elle oynama’ konusunda son olarak şu açıklamayı yapmıştı: “Bir oyuncu, elini/kolunu topa doğru hareket ettirerek topa elleri/kollarıyla kasıtlı olarak dokunursa, eli/koluyla doğal olmayan şekilde vücudunu büyüterek elinin/kolunun topa temas etme riskini arttırırsa, kazara bile olsa eliyle/koluyla gol atar ya da eliyle/koluyla topa değdikten sonra gol atarsa, kuralı ihlal eder.”

Yasak mı penaltı çalmak? — Haluk YÜREKLİ (@Haluk_Yurekli) April 20, 2021

Bundan daha açık penaltı olamaz? Var’a bakılmaya bile tenezzül edilmedi! pic.twitter.com/yaHUiQBzDY — FBSM | #M10 (@fenerbahcesm) April 20, 2021

“Belki de ligin en kritik maçı,Verilmeyen çok net penaltı” şu cümle her yıl tekrarlanıyor. — Berk Bekgöz (@BerkBekgoz) April 20, 2021

Vida’nın kolu açık, tehlikeli top, net penaltı. Arda Turan’a kendinden seken ele penaltı verildi bu ligde buna verilmiyor. Cidden kafayı yememek çok zor artık. — Metin. (@metinegore) April 20, 2021

Yüzde yüz penaltı verilmedi Fırat Aydınus Sivasspor’u doğramaya yemin etmiş. — Reco(@RecoDeSouza) April 20, 2021