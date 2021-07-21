Sivasspor’da Petrocub maçı kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda yarın Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

“Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dımıtrıos Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.”

5 eksik var

Sivasspor’da bu zorlu mücadele öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt'un yanı sıra Alaaddin Okumuş, Furkan Sağman ve Samba Camara Petrocub karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Avrupa’da 15. maç

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Sivasspor, yarın deplasmanda Petrocub'a konuk olacak. Zimbru Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jeremie Pignard yönetecek. Maça galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip Avrupa maçlarına güzel bir başlangıç yapmak istiyor.

Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Petrocub mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 15. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 14 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 15 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 29 gole engel olamadı.