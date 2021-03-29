Son dakika… Aaron Boupendza corona virüsüne yakalandı

Afrika Kupası Elemeleri D Grubu’nda Angola ile oynayacağı maç öncesi Gabon Milli Takımı’nda bulunan Türkiye’de forma giyen Aaron Boupendza ve Andre Poko’nun yapılan corona virüsü testlerini pozitif çıktığı öğrenildi. Gabon Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada corona virüsüne yakalanan futbolcuların milli takım kafilesinden ayrılarak karantinaya girdiği aktarıldı.

Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza takımının sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Altay’da oynayan Andre Poko ise Bursaspor deplasmanında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Aaron Boupendza, Hatayspor forması ile bu sezon çıktığı 26 Süper Lig maçında 18 gole imza atarak ‘Gol Krallığı’ listesinde zirvede yer alıyor. Altay’a devre arasında transfer olan Andre Poko ise henüz siyah-beyazlı ekibin formasını giymedi.

Öte yandan Ümraniyespor'da görev yapan Kevin Mayi'nin ise test sonucunun negatif çıktığı da duyuruldu.

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