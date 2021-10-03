Son dakika | Başakşehir Emre Belözoğlu dönemini resmen açıkladı

Aykut Kocaman'la yollarını ayıran Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığını resmi olarak açıkladı.

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Ve Başakşehir’de Emre Belözoğlu teknik direktörlük görevine getirildi… Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Başakşehir takımın başına Emre Belözoğlu’nun getirildiğini duyurdu. Turuncu lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ”Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu’nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00’te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir.”

Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir, Fatih Karagümrük’e 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, müsabakanın ardından kötü gidişattan dolayı yönetime istifasını sunacağını açıkladı. Geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Başakşehir'de ayrılığın kesinleşmesinin ardından ise teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu oturdu. Medipol Başakşehir’de 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları arasında top koşturan Belözoğlu eski kulübünün bu teklifini kabul etti.