Son dakika | UEFA Süper Kupa Finali Kuzey İrlanda’da oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal’i karşı karşıya getirecek UEFA Süper Kupa Finali’nin oynanacağı ülkeyi belirledi. Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu yaptığı resmi açıklamada 11 Ağustos’ta oynanacak 2021 UEFA Süper Kupa Finali’nin İstanbul’da değil ülkelerinin başkenti Belfast’te bulunan Windsor Park’ta oynanacağını duyurdu.

Statement on UEFA Super Cup final — Irish FA (@IrishFA) June 3, 2021

Chelsea ile Manchester City arasında oynanan 2021 Şampiyonlar Ligi Finali de pandemi şartları nedeniyle İstanbul’dan alınarak Portekiz’e verilmiş ve Porto şehrindeki Estadio do Dragao Stadı’nda oynanmıştı.

Kuzey İrlanda Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Maçın İstanbul’da alınacağına dair son spekülasyonların ardından UEFA bugün organizasyonun Kuzey İrlanda’da kalacağını doğruladı” denildi.

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BAKAN KASAPOĞLU ‘İSTANBUL’ DEMİŞTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz hafta Goal Türkiye’ye verdiği röportajda, “Atatürk Olimpiyat Stadı'mız bundan önce efsanevî bir Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştı. Yine öyle olabilirdi. Ama pandemi şartları tüm planlamalarda revizyon yapmayı gerektirebiliyor. Biz bu seneki hakkımızdan feragat ettik, ama iki büyük organizasyonu ülkemize kazandırmış olduk. Bu sene UEFA Süper Kupası'na ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız” şeklinde bir açıklama yapmıştı.