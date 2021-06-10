SÖZCÜ yazarları Türkiye’yi analiz etti: Bu turnuvada coşarız

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) başlamasına bir gün kala SÖZCÜ'nün usta yazarları Ercan Taner ve Lemi Çelik, Türkiye'nin turnuvadaki şansını değerlendirdi. Ercan Taner ve Lemi Çelik, artılarımızı- eksilerimizi, gruptaki durumumuzu masaya yatırdı…

İşte sorularımıza yanıtları…

İtalya karşılaşmasından nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

Ercan Taner: Bu tarz turnuvalara maç maç bakmak lâzım. İtalya ile oynayacağımız açılış maçı rakibin sahasında oynayacağımız için zorlu geçecek. Uzun bir aradan sonra seyircilerin stada alınması, ev sahipleri için büyük avantaj. İtalya'nın son 8 karşılaşmasını da kazanıp hiç gol yememesi ne kadar zor bir rakiple karşılaşacağımızın önemli göstergesi. Immobile'nin savunmamızı zorlayacağı kesin. Bir başka özellikleri de kolay gol pozisyonu vermemeleri. Öyle bir takımla oynayacağız ki şuta sebep olan hataları savunma anlamında neredeyse sıfır. Diğer rakiplerimize göre daha az top kaybetme özelliğine sahipler. Her şeye rağmen benim aklıma Fransa ile oynadığımız maç geliyor. Deplasmanda oynadığımız bu karşılaşma son yıllardaki en iyi futbolumuzu sergilediğimiz maçtı. Şenol Güneş, böyle ekol takımlara karşı takımı hazırlamada son derece başarılı bir taktisyen.

Lemi Çelik: İtalya maçından umutluyum. Çünkü Teknik Direktör Şenol Güneş'e çok güveniyorum. Rakibi iyi analiz ettiğine eminim. Savunma ve hücum prensiplerini bu maçta en iyi şekilde uygulayacağına ve en iyi sonucu alacak kadroyu sahaya süreceğine inanıyorum. Son dönemlerde görmüş olduğumuz milli takımımızın oyun ve taktik disiplini bu maçta da çok iyi uygulayacağını düşünüyorum. Milli takımımız dominant yönü olan merkezden Burak'ın derin koşuları, Yusuf'un sürpriz verkaçları, Hakan Çalhanoğlu'nun şutları ve ara paslarıyla gol bulabilir.

Gruptan çıkma şansımız nedir?

Ercan Taner: Biz, bu maçın dışında Galler ve İsviçre karşısında istediğimiz sonuçları alabilme kapasitesine sahibiz. Her şeye rağmen açılış maçında kayıpla başlamamalıyız. Çünkü, İtalya'dan sonra bu grubun en iyi takımı biziz. Gruplarda oynadığınız maçları hemen unutup diğer karşılaşmalara bakmanız gerekiyor. Grup maçlarında konsantrasyonu üst düzeyde olan takımlar tur atlarlar. Bu hususu kesinlikle önemsemeliyiz. Bizim takımımız bunu başaracak güçte. Bu yüzden bu şampiyonada iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum.

Lemi Çelik: Gruptan çıkma şansımız çok yüksek. Milli takımımızı bu grupta sadece İtalya zorlar. Oyuncu kadromuz hem çok derin hem yetenekli hem de çok güçlü. Avrupa'nın en iyi liglerinde oynayan, başarılı, genç, dinamik ve başarıya aç bir kadromuz var. Hocamız çok kısa sürede çok iyi bir takım oluşturmayı başardı. Sahaya, takım ruhu mükemmel tam bir Avrupalı 11'le çıkacağı belli. Takım iskeletini Lille'in şampiyonluğunda en etkili isimler olan Burak, Zeki ve Yusuf'un üzerine kuracağını düşünüyorum. Uğurcan, Merih ve Hakan'ı da eklersek bu kadro İtalya dışında hiçbir rakipte yok.

Yıldız adayınız kim?

Ercan Taner: Milli takımımızda Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'den oluşan dünya çapındaki savunmamızın kesinlikle ön plana çıkacağına inananlardanım. Ayrıca Milan'da harika bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu ve tecrübesiyle Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan bu sezonun en iyi golcüsü Burak Yılmaz da Ay-Yıldızlılara büyük katkı verecektir. Başarılar Türkiye.

Lemi Çelik: Bizde bu şampiyonada parlayacak birçok isim var. Yusuf, Burak, Hakan, Uğurcan bunların başında geliyor.