Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Spor Toto Süper Lig’de 28’inci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de hafta içi mesaisinde maçları yönetecek hakemler belli oldu. Lider Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında Halil Umut Meler görev yapacak.

Güncellenme: 13:29, 01/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Spor Toto Süper Lig’de 28’inci haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 28’inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

16.00 Gaziantep FK – Gençlerbirliği: BAHATTİN ŞİMŞEK

19.00 Yeni Malatyaspor – Beşiktaş: HALİS ÖZKAHYA

3 MART ÇARŞAMBA

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Fatih Karagümrük: ALİ ŞANSALAN

16.00 Demir Grup Sivasspor – Atakaş Hatayspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

16.00 Medipol Başakşehir – İttifak Holding Konyaspor: ALİ PALABIYIK

19.00 Hes Kablo Kayserispor – Çaykur Rizespor: HÜSEYİN GÖÇEK

19.00 MKE Ankaragücü – Galatasaray: HALİL UMUT MELER

4 MART PERŞEMBE

16.00 Aytemiz Alanyaspor – Göztepe: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

16.00 Kasımpaşa – Trabzonspor: ABDULKADİR BİTİGEN

19.00 Fenerbahçe – Fraport-TAV Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK

Alanyaspor Ankaragücü Antalyaspor Başakşehir Beşiktaş Çaykur Rizespor Fenerbahçe Galatasaray Gençlerbirliği Kasımpaşa Kayserispor Konyaspor Spor Toto Süper Lig Süper Lig Trabzonspor