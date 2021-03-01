Spor Toto Süper Lig’de 28’inci haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 28’inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
16.00 Gaziantep FK – Gençlerbirliği: BAHATTİN ŞİMŞEK
19.00 Yeni Malatyaspor – Beşiktaş: HALİS ÖZKAHYA
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Fatih Karagümrük: ALİ ŞANSALAN
16.00 Demir Grup Sivasspor – Atakaş Hatayspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
16.00 Medipol Başakşehir – İttifak Holding Konyaspor: ALİ PALABIYIK
19.00 Hes Kablo Kayserispor – Çaykur Rizespor: HÜSEYİN GÖÇEK
19.00 MKE Ankaragücü – Galatasaray: HALİL UMUT MELER
16.00 Aytemiz Alanyaspor – Göztepe: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
16.00 Kasımpaşa – Trabzonspor: ABDULKADİR BİTİGEN
19.00 Fenerbahçe – Fraport-TAV Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK