Stefan Kuntz: ‘Bu kez ağlamayacağım’

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesi yaptığı açıklamada, kadroda harika oyunculara sahip olduklarını ve turu geçmek istediklerini söyleyerek takımın sahada aktif bir oyun sergileyeceğini belirtti.

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Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, “Bildiğiniz gibi göreve geldikten sonra içinde bulunduğumuz eleme maçlarına ilaveten geleceğe dönük neler yapabilirizi gözlemliyoruz, rakiplere de bakıyoruz. Rakibin durumuna göre pozisyon alıyoruz. Rakibin harika oyuncuları var, bizim de harika oyuncularımız var. Maç planımız olması gerekiyor. Maç planımızın doğrultusunda hareket etmemiz gerekir. Sahada hareketli olacağız, rakibin oyunundan çok sizin ne yapacağınız önemli. Rakibin oyuncularına reaksiyon göstermemiz gerek. Bunun üzerine çalışacağız” diye konuştu.

Stefan Kuntz’un açıklamaları:

Portekiz'in son dakika golüyle Sırbistan'a mağlup olmasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Kuntz, “Bahsettiğiniz maçı düşündüğünüz zaman futbol için uzun bir süre geçti. Üzerinden zaman geçti, futbolda günlük düşünmek gerek. Futbolda biraz da şans gerek. Tüm oyuncuların aynı anda iyi oynaması gerek. Fernando Santos 8 yıldır Portekiz'de görev yapıyor, benim daha 8 ayım olmadı. Ben de böyle bir şey başarmak isterim hoca olarak. Kendisi çok deneyimli bir hoca. Takımı nasıl yöneteceğini, böyle durumlardan nasıl çıkacağını bilen birisi. Geçmişle çok fazla yaşamadığımı, bugüne bakmak istediğimi biliyorsunuz” açıklamasını yaptı.

“RONALDO’DAN BAHSEDİYORSUNUZ AMA…”

A Milli Takım'ın zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım olması için çalıştıklarını söyleyen Kuntz, “Böylesine zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım oluşturmak istiyorum. Büyük takımlara karşı mücadele edebilme potansiyeline sahip bir takımımız olduğuna iniyorum. Tek ayaklı maç oynanacak. Ronaldo'dan bahsediyorsunuz ama 11 oyuncu sahaya çıkacaklar. Hepsi harika kariyeri olan oyuncular. Savunmacılarımızın da bu zorlu mücadeleye hazır olduğuna inanıyorum” dedi.

“MAÇA NE KADAR TUTUNDUKLARINI BİLİYORUM”

Portekiz'de Covid-19 testi pozitif çıkan Pepe'nin yanı sıra sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ruben Neves ve kaleci Anthoni Lopes'in yokluklarının A Milli Takım için avantaj olduğunu düşünmediğini söyleyen Alman teknik adam, “Almanya Ümit Mili Takımı Teknik Direktörü olarak Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'le final oynadım. Ne kadar maça tutunduklarını biliyorum. Bir oyuncu oynamıyor formda olan, onların yerine oynanan oyuncular daha iyi performans gösterebiliyor. O yüzden kesinlikle Portekiz'de 3 oyuncunun olmaması bizim için avantaj değildir diye düşünüyorum” dedi.

“PENALTI ÇALIŞTIRMAYACAĞIM”

Kuntz, maçın penaltılara gitme ihtimaline karşın, oyunculara penaltı çalıştırıp çalıştırmadığı sorusuna ise “Hayır bunu oyunculara bırakacağım. Takdir edersiniz ki seri penaltı atışlarında yaşanan stresin benzeri olmayacaktır” diye konuştu. Stefan Kuntz son olarak Merih'in eski takım arkadaşı Ronaldo'ya karşı oynayacağı için mutlu olduğunu ifade ederken, Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos'un da Hakan Çalhanoğlu hakkındaki olumlu yorumları için “Kendisine katılıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

“BU KEZ AĞLAMAYACAĞIM”

Kadro için soruya cevap veren 59 yaşındaki teknik adam, “Burada bütün taktiği, düşünceleri anlatamayız ama maçtan sonra her türlü açıklamayı yaparız” değerlendirmesinde bulundu. Letonya maçının ardından ağladığı hatırlatılan Kuntz, “Bu kez ağlamayacağım. Bunu Portekiz medyası bilmiyordu. Ben de sizin hakkınızda bir şey öğrenirsem, söyleyeceğim (Gülerek)” sözlerini kullandı.