Stefan Kuntz: İlk 11’de bazı değişiklikler olacaktır

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Litvanya karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Uluslar Ligi’nde oynanacak Litvanya karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Saha koşulları sorulan Alman teknik adam, “Bu saha koşulları tabii ki etkileyecek. Alışık olmadığımız bir zemin. Faroe Adaları maçından sonraki ilk antrenmanı Riva’da yaptık, tabii ki farklı olacak. Futbolcular etkilenecektir ama bu maçlar kafamızda kazanmamız gereken maçlar. Önemli olan karşılaşmaya ve skora dönük düşünmemiz” dedi.

Karşılaşma için, “Litvanya’nın son maçlarını izledik. Onların bizi favori olarak gördüğünü biliyoruz. Topun daha fazla bizde olduğu bir maç ve hareketli oyunumuzla fark yaratacağımız bir maç olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanan Alman teknik adam, Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas Türkiye’nin favori olmasını söylemesini ise, “İlk kural şudur, hoca her zaman söylemlerin haklıdır. Bu bakımdan onun söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Kendisini Almanya’dan tanıyorum, mücadeleden vazgeçmeyen bir takım sahada göreceğimizi düşünüyorum” şeklinde değerlendirdi.

‘TATİLDE HAMBURGER YEMELERİNİ İSTEMEYİZ’

“Oyuncuların yorgunluklarına göre ilk 11’de bazı değişiklikler olacaktır” şeklinde konuşan Stefan Kuntz, oyunculara hediye ettiği beslenme kitabı için gelen soruya, “Biz her zaman oyunculara fayda sağlamayı düşünüyoruz. Yogadan bahsetmiştik. Bunlardan birisi de bu kitabı hediye etmemizdi. Kitabın yazarını da tanıyorum. Almanya’da çalıştı ve sonrasında kendisini Klopp Liverpool’a aldı. Futbolcuların doğru şekilde beslenmesi için, dünyanın en iyi takımlarından birinde çalışan birinin kitabının faydalı olacağını düşündük. Futbolcular, yüzde birini bile alsalar bizim için faydalı olur. 10 günlük kamp süresince iki tane beslenme uzmanı ve bir tane aşçımız var. Aşçımız çok lezzetli yemekler yapıyor ama futbolcuların tatile gittiğinde hamburger yemesini istemeyiz. Sebze yemelerini tercih ederiz” diye cevap verdi.

‘C LİGİ’NDEYSEK HAK ETMİŞİZ DEMEKTİR’

Son olarak kısa ve uzun vadede hedefleri sorulan deneyimli hoca, “Maçları kazanmak ve grubu lider bitirmek istiyoruz önceliğimiz bu. Ama farklı takımlara karşı, farklı stillere karşı oynamak istiyoruz. Portekiz ve İtalya gibi rakiplere karşı farklı stilde oynamanız gerekiyor. Kasım ayında da güçlü rakiplere karşı oynama ihtimalimiz var. Kimseyi suçlamıyorum ama C Ligi’ndeysek bunu hak etmişiz demektir. FIFA sıralamasında bizden alt sıradaki takımlara karşı oyunu domine ederek oynamamız gerekiyor. Zihinsel olarak da futbolcuları güçlü kılmak istiyoruz. Fareo Adaları ile deplasmanda oynayacağım maçta koşullar zorlu olacak. Oyuncu kafasında koşullar bu diyecek, uzak bir deplasman, bunun oyunu etkilememesi gerekiyor. Az önce verdiğim suni çim örneğindeki gibi” açıklamasını yaptı.