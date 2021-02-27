Sumudica: Yarın buraya Mourinho gelse başarılı olamaz

Çaykur Rizespor’un başında 6’ıncı maçında da galibiyet alamayan Marius Sumudica, 0-0 biten Sivasspor mücadelesinin ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımın durumundan hiç memnun olmadığını söyleyen Sumudica 6’ıncı maçından da 3 puan alamamanın gerginliği ile sert ifadeler kullandı. İşte Sumudica’nın Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalardan satır başları:

‘BUNLARIN HİÇBİRİ İYİ HOCA DEĞİL’

“Tomas, Ünal Karaman, İsmail Kartal, Sumudica… Bunların hiçbiri iyi hoca değil. Takıma hangi hocanın gelmesi lazım? Ben bütün hocalık yeteneklerimi takım üstünde uyguladım. Kayserispor’da, Gaziantep’te başarılı olduğumu düşünüyorum ama burada yapamadım. Rizespor’a yarın Mourinho gelse, yine başarılı olacağını düşünmüyorum.”

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‘1 TANE ŞUT ÇEKEMEDİK’

“Benim elimden gelen bu kadar! Daha fazla bir şey yapamam. Tüm yeteneklerimi uyguladım. Oyuncular, yönetim, taraftar mutlu değilse kontratımızı oturur, konuşur, anlaşırız. Bu takıma hangi hoca gelsin? 80 dakika 11’e 10 oynadık. 1 tane şut çekemedik. Elimde joystick yok, kontrol edemiyorum.”

‘HER BABANIN İSTEDİĞİ BİR DAMAT GİBİYİM’

”1 tane dripling yok, 1 tane kaleye şut yok. Bunu ben çalışmayacağım yani. Son dakikada bir faul kazanmışız. Arkadaşımız geliyor yana oynuyor. Burada hocalık bir durum yok. İçki içmiyorum, kötü alışkanlığım yok. Sadece futbolla yatıp, kalkıyorum. Her babanın istediği bir damat gibiyim.”