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Süper Lig’de 20 hafta maçlarının hakemleri

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

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Süper Lig’de 20 hafta maçlarının hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın, 8 Ocak Cumartesi, 9 Ocak Pazar ve 10 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi. TFF'den yapılan açıklamada, 20. haftadaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

  • Yarın
    20.00 Trabzonspor – Ö.K. Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
  • 8 Ocak Cumartesi
    13.30 Gaziantep FK – V. Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
    16.00 A. Alanyaspor – Medipol Başakşehir: Mustafa Kürşad Filiz
    16.00 Kasımpaşa – A. Hatayspor: Sarper Barış Saka
    19.00 Galatasaray – GZT Giresunspor: Arda Kardeşler
  • 9 Ocak Pazar
    13.30 Konyaspor – Sivasspor: Cüneyt Çakır
    16.00 Kayserispor – Altay: Yaşar Kemal Uğurlu
    16.00 Göztepe – Antalyaspor: Hüseyin Göçek
    19.00 Çaykur Rizespor – Beşiktaş: Alper Ulusoy
  • 10 Ocak Pazartesi
    20.00 Fenerbahçe – Adana Demirspor: Halil Umut Meler