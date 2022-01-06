Süper Lig’de 20 hafta maçlarının hakemleri
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın, 8 Ocak Cumartesi, 9 Ocak Pazar ve 10 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi. TFF'den yapılan açıklamada, 20. haftadaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
- Yarın
20.00 Trabzonspor – Ö.K. Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
- 8 Ocak Cumartesi
13.30 Gaziantep FK – V. Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
16.00 A. Alanyaspor – Medipol Başakşehir: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Kasımpaşa – A. Hatayspor: Sarper Barış Saka
19.00 Galatasaray – GZT Giresunspor: Arda Kardeşler
- 9 Ocak Pazar
13.30 Konyaspor – Sivasspor: Cüneyt Çakır
16.00 Kayserispor – Altay: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Göztepe – Antalyaspor: Hüseyin Göçek
19.00 Çaykur Rizespor – Beşiktaş: Alper Ulusoy
- 10 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe – Adana Demirspor: Halil Umut Meler