Tahkim Kurulu’ndan Marcao kararı

Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun 8 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı.

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Galatasaraylı futbolcu Marcao’nun 8 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı. Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Brezilyalı stoper, PFDK’dan 8 maç ceza almıştı.

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TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

“Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.’nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira ile ilgili PFDK’nın 19.08.2021 tarihli E.2021-2022/12 – K.2021-2022/10 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.’nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira’nın takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 21.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

– Erteleme talebinin reddine, oyçokluğu ile,

Karar verilmiştir.”