Tarihi galibiyet Almanya basınında: ‘Dramatik son! Burak Yılmaz, Kuntz’u kurtardı’

A Milli Takımımızın Riga'da Letonya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma Alman basınında geniş yankı buldu. Stefan Kuntz, A Milli Takım'ın başında ilk galibiyetini alırken bunda en büyük payın Burak Yılmaz'a ait olduğu vurgulandı.

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Alman basını, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya’yı deplasmanda 2-1 mağlup etmesine geniş yer ayırdı.

Bild Gazetesi, “Burak Yılmaz’ın penaltısı Kuntz’u kurtardı” başlığını kullandığı haberde, “Türkiye, Letonya’ya karşı Dünya Kupası elemelerinde inanılmaz bir son dakika golüyle elde ettiği zaferi coşkuyla kutladı. Uzatma dakikalarındaki penaltı golüyle kazanarak, Dünya Kupası şansını sürdürdü” ifadelerine yer verdi.

‘BURAK YILMAZ SEVİNMESİNE İZİN VERDİ’

“Burak Yılmaz, Kuntz’un ilk kez sevinmesine izin verdi” başlığını kullanan Kicker Dergisi ise, “Türkiye, dramatik bir maçta teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk kez galibiyet aldı. Türkiye böylece Dünya Kupası’na katılma şansını korudu” diye yazdı.

Der Spiegel Dergisi de, Stefan Kuntz’un, uzatmada gelen gol sonrası gözyaşlarına hakim olamadığını vurguladı. Haberde ayrıca, Türkiye’nin Dünya Kupası biletini alabilmesi için Cebelitarık ve Karadağ maçlarını mutlak kazanması gerektiği ifade edildi.

Frankfurter Allgemeine Gazetesi ise, Türkiye’nin kalan iki maçını kazanması gerektiğini belirterek, “Kuntz ve Türkiye’den 99’uncu dakikada dramatik galibiyet” yorumunu yaptı.