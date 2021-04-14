TFF Başkanı Nihat Özdemir’den olay açıklama: ‘Beşiktaş’ı engellemek için…’

Süper Lig 34. haftasında BB Erzurumspor’u 4-2 yenen Beşiktaş’ta, forvet oyuncusu Cenk Tosun’un dizinden yaşadığı sakatlık camiada şok etkisi yarattı. Yıldız futbolcunun yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalması beklenirken, TFF Başkanı Nihat Özdemir Erzurumspor’un stadı ve Süper Lig’deki zeminler hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Maçtan sonra Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup zeminin çok kötü olduğuna dikkat çeken sözler sarf ederken, TFF Başkanı Nihat Özdemir de zeminin bilerek kuru bırakıldığı konusunda kendisine bilgi geldiğini söyledi. Milliyet Gazetesi’ne konuşan Özdemir, “Bana gelen bilgiyi söylüyorum. Beşiktaş'ın top tekniğini engellemek için sahayı sulamadıkları iddia ediliyor. Bu yıl bu olayları çok yaşadık. Artık kesin kararlar alıyoruz” dedi.

Zeminlerle ilgili yeni kurallar getirileceğini söyleyen Özdemir, “Futbol Müsabaka Talimatı ile diğer yönetmeliklerde tüm kulüplere “profesyonel uzman saha bakım ekipleri” kurma zorunluluğu getiriliyor. Tıpkı kaleci antrenörlüğü gibi bu da mutlak kurulması gereken kadro olarak kabul edilecek” ifadelerini kullandı.

Zemini kötü olan statlarda maç oynanmayacağını sözlerine ekleyen Nihat Özdemir, “Yeter artık. Türk futboluna yakışmayan statlarda, kötü zeminlerde maç oynatmayacağız. Stadın zemini kötüyse kulüplere orada maç oynama yasağı gelecek, maçları başka illere alınacak” şeklinde konuştu.

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