TFF Süper Kupa’nın oynanacağı ülkeyi açıkladı
Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak olan Süper Kupa'nın yapılacağı ülke belli oldu.
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası’nın finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa 2021 maçı Katar’da düzenlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Süper Kupa 2021 maçının Katar’ın Başkenti Doha’da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda 5 Ocak 2022 tarihinde, saat 20:45’te oynanacağını duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022’de Katar’da oynanacak. Başkent Doha’da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak.”