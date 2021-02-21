Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Thiam’dan değişikliğe tepki

Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam, Göztepe maçında oyundan alındıktan sonra üzgün bir şekilde saha kenarına gelirken tepki gösterdi.

Güncellenme: 22:34, 21/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Thiam’dan değişikliğe tepki

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın 55. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Mame Thiam yerini Pelkas'a bırakırken tepki gösterdi. Senegalli futbolcu oyundan alındığı sırada saha kenarına doğru yürürken üzgün bir şekilde geldi.

Thiam, yedek kulübesine doğru yürürken bu tepkisine devam etti.

PELKAS 22 GÜN SONRA

Fenerbahçe'de Göztepe maçında sakatlığını atlatan futbolcu Dimitrios Pelkas kadroda yer aldı. Teknik Direktör Erol Bulut Göztepe karşısında Fatih Karagümrük maçının kazanan 11'ini bozmazken, sakatlığı geçen Pelkas kadroda yer aldı. Pelkas, 55. dakikada Thiam’ın yerine oyuna dahil oldu.

Yunan futbolcu, Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada arka adalesinden sakatlanmıştı. Pelkas, bu süreçte ligde 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta forma giyememişti.

İlginizi ÇekebilirFenerbahçe Kadıköy'de kayıp... Bir darbe dahaFenerbahçe Kadıköy'de kayıp... Bir darbe daha
Çaykur Rizespor darbe Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Göztepe Kadıköy Karagümrük Mame Thiam Rizespor Süper Lig Türkiye Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası
Yayınlanma Tarihi:22:17,