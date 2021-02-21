Thiam’dan değişikliğe tepki

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın 55. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Mame Thiam yerini Pelkas'a bırakırken tepki gösterdi. Senegalli futbolcu oyundan alındığı sırada saha kenarına doğru yürürken üzgün bir şekilde geldi.

Thiam, yedek kulübesine doğru yürürken bu tepkisine devam etti.

PELKAS 22 GÜN SONRA

Fenerbahçe'de Göztepe maçında sakatlığını atlatan futbolcu Dimitrios Pelkas kadroda yer aldı. Teknik Direktör Erol Bulut Göztepe karşısında Fatih Karagümrük maçının kazanan 11'ini bozmazken, sakatlığı geçen Pelkas kadroda yer aldı. Pelkas, 55. dakikada Thiam’ın yerine oyuna dahil oldu.

Yunan futbolcu, Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada arka adalesinden sakatlanmıştı. Pelkas, bu süreçte ligde 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta forma giyememişti.