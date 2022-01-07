Trabzon’da çadırda aşı uygulaması

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynadığı maç öncesi stadyum önünde aşı çadırı kuruldu.

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Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor’un sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı maç öncesi, Covid-19 hatırlatma dozu aşısını olmayan taraftarlar için stat önünde aşı çadırı kuruldu. Hatırlatma aşısı olmadığı için stada girişine izin verilmeyen taraftarlar çadırda aşılarını yaptırdı.

Trabzonspor taraftarları, ikinci devrenin açılış maçına büyük ilgi gösterdi. Biletler yüzde 84 oranında tükenirken, 38 bin 742 biletten 32 bin 570i satıldı.

YENİ MALATYASPOR’U COVİD-19 VURDU

Yeni Malatyaspor cephesinde yaşanan son dakika gelişmesiyle kadrodaki eksik oyuncu sayısı yükseldi. Maça dakikalar kala Adem Büyük’ün üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle karşılaşmanın kadrosundan çıkartıldığı açıklandı. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de corona virüsüe yakalandığı için takımının yanında olamadı.

Ailevi sebepler dolayısıyla ülkesinde bulunan Ndong da Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı. Ayrıca Afrika Uluslar Kupasında ülkelerinin milli formasını giyen Tetteh ile Haddadi, sakatlığı bulunan Wallace ve Buğra da Trabzonspor karşılaşmasında formasından uzak kaldı.