Trabzon’da stadın alt yapısı değişiyor! 10 milyon TL…

Şampiyonlar Ligi için sezon sonunda Trabzonspor'un stadındaki çimler, alt ısıtma ve drenaj sistemi 10 milyon TL civarında bedelle yenilenecek.

Aykut COŞKUN

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Trabzonspor, Süper Lig şampiyonluğunun ardından Şampiyonlar Ligi'ne hazırlık yapıyor. Antalyaspor maçının ardından saha zemininde oluşan tahribat nedeniyle stadyumda yenileme kararı alındı. Yapılan incelemeler sonucunda stadyumun faaliyete geçtiği 18 Aralık 2016 tarihinden itibaren sadece bir kez çim yenilenmesi yapıldığı, diğer altyapı sistemlerinin hiç değişmediği ve stadyumda bir çalışma yapılmasının zorunlu olduğu ortaya çıktı.

AĞUSTOS BAŞINA HAZIR

Trabzonspor Kulübü yöneticileri, çim yenileme, alt ısıtma, drenaj sistemlerinin tamamen değiştirilmesi için farklı firmalardan teklif aldı. Sezon sonunda komple bir bakıma girecek olan stadyumun değişim maliyetinin 10 milyon TL civarına ulaşabileceği öğrenildi. Bordo-mavililerde hedef, stadın Şampiyonlar Ligi play- off turunda oynanacak olan maça kadar yani ağustos ayının ilk haftasına kadar hazır hale getirilmesi.