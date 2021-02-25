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Trabzonspor deplasmanında Mesut Özil kızağa! Fenerbahçe’de kritik karar…

Rakibinin gücü ve enerjik oyuncularına fiziksel açıdan yanıt vermek adına Mesut Özil yedek kulübesine çekilebilir. Orta üçlü Sosa-Ozan-Mert’ten oluşabilir. Pelkas ise sol kanada yakın...

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 09:11, 25/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Trabzonspor deplasmanında Mesut Özil kızağa! Fenerbahçe’de kritik karar…

FENERBAHÇE'DE Trabzonspor sınavına ‘diriliş maçı' gözüyle bakılıyor. Puan kaybına tahammülü olmayan teknik patron Erol Bulut, bunu hem birebir konuşmalarda hem de takım toplantılarında oyuncularına anlatıyor. Kritik karşılaşmanın kadro planlamasını da yapan Bulut, şifreyi ‘mücadele' olarak belirledi. Luiz Gustavo'nun forma giyemeyeceği, İrfan Can Kahveci'nin ise en iyi ihtimalle yedek bekleyeceği maçta Erol Bulut, Mesut Özil'i kızağa çekecek.

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PELKAS’A ÖZGÜRLÜK!

ORTA alanı güçlü tutmak isteyen Bulut, Ozan-SosaMert Hakan üçlüsü üzerinde duruyor. Fizik olarak istenen seviyeye gelemeyen Mesut'un yerine daha hazır oyunculara şans verilecek. Böylece Trabzonspor'un enerjik ve güçlü oyuncularına direnç gösterilebilecek. Sakatlığını tamamen atlatan Pelkas ise ilk 11'de sol kanata dönecek. Yunan yıldıza saha içinde özgürlük tanınacak. Santrforda ise Valencia üzerinde duruluyor. Osayi de sağ kanattaki yerini koruyacak.

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Yayınlanma Tarihi:09:02,