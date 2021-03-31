Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmalarının ardından, 5’e 2 çalışması yaptı ve geniş alan oyunları oynadı. Sprint çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Ülkelerinin milli takımlarında forma giyen oyuncular antrenmanda yer almadı. Kamil Ahmet Çörekçi, Trondsen ve Abdülkadir Ömür’ün ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Ayrıca, ülkesinin milli takımına giden ve ailevi sorunlar nedeniyle maça çıkmayan Djaniny ile Gana’nın oynadığı son maçta forma giyemeyen Ekuban da kente geldi. Bu iki oyuncunun yanı sıra, milli takımlardaki oyuncular Hosseini, Bakasetas ve Uğurcan’ın da yarın takıma katılması bekleniyor.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.