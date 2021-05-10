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Trabzonspor’a iki önemli isimden kötü haber

Trabzonspor'dan Djaniny ve Flavio'nun sağlık durumları hakkında açıklama geldi.

Güncellenme: 12:32, 10/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Trabzonspor’a iki önemli isimden kötü haber

Trabzonspor’da Djaniny Semedo ve Flavio da Silva'nın MR’ı çekildi. İki oyuncunun da İttifak Holding Konyaspor maçında oynamaları zora girdi.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Çelik, yaptığı açıklamada, “Hafta sonu oynadığımız Antalyaspor karşılaşmasında sol kasığında zorlanma hisseden Djaniny Semedo'nun çekilen MR'ı neticesinde sol kasığında kas içi kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sol kasığında ve dizinde zorlanma hisseden Flavio da Silva'nın da çekilen MR'ı neticesinde sol kasığında ödem ve sol diz iç yan bağda grade 1 yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.

Antalyaspor Haber Konyaspor Sağlık Trabzonspor