Trabzonspor’da Djaniny ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor'un 31 yaşındaki futbolcusu Djaniny'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer olacağı iddia edildi.

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor için sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Bordo mavililerin hücum oyuncusu Djaniny için, Birleşik Arap Emirlikleri’nden transfer teklifi geldiği öğrenildi.

beIN Sports’un haberine göre, Trabzonspor’un 31 yaşındaki forveti Djaniny, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Sharjah'a kiralık olarak gönderilmek üzere.

Son haftalardaki formuyla Trabzonspor taraftarının tepkisini çeken deneyimli oyuncunun, transfer olmak istediği ve iki kulübün görüşmelerinden olumlu sonuç elde edildiği belirtildi.

2018 yılında Al Ahli ile sözleşmesi sona erdikten sonra Trabzonspor’a transfer olan Djaniny, bu sezon oynadığı 27 maçta hiç gol atamadı ve sadece 2 asist yaptı.

Djaniny’nin Trabzonspor ile olan sözleşmesi Haziran 2025’te sona erecek.