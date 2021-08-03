Transfer için Sergen Yalçın’ın gözü İngiltere’de!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İngiltere’nin 31 Ağustos’ta sona erecek transfer döneminin ardından devlerin kadrosunda düşünmediği yıldızlardan fırsat kolluyor

SOZCU.COM.TR

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Transferde Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal ve Rosier'le sözleşme imzalayan, Ghezzal ve Teixeira'da sona gelen Beşiktaş kadrosunu büyük ölçüde tamamladı.

İlk 11'de oynayacak kaliteli santrfor ve stoper takviyesiyle transferi kapatmayı düşünen siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın gözünü İngiltere'ye çevirmiş durumda. Tecrübeli çalıştırıcının Premier Lig'de 31 Ağustos'ta bitecek transfer döneminin ardından dev kulüplerin kadrosunda düşünmediği futbolculardan bir liste hazırladığı öğrenildi.

Yalçın, Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek transfer dönemi öncesindeki 1 haftada fırsat hamlesi yapmayı planlıyor.

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UMTITI SÜRPRİZİ

Stopere Cagliari'den ayrılması beklenen Diego Godin'i katmak isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği Samuel Umtiti'nin, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve ülkesinde de şampiyonluk hedefleyen bir takıma gitmek için Katalan kulübünden ayrılmayı kabul ettiği öğrenildi. Beşiktaş, Sergen Yalçın'dan gelecek rapora göre 27 yaşındaki Fransız savunmacı için girişimlere başlayacak.

ALEX TEIXEIRA İÇİN ARAYA GİRİYORLAR

Bonservisi elinde olan Alex Teixeira ile prensipte anlaşmaya varan Beşiktaş, transferde araya girip, pay almaya çalışan menajerlerle sorun yaşıyor. 31 yaşındaki 10 numara ile yapılan her görüşmede farklı bir yetkilinin ortaya çıkıp imza parası talebinde bulunmasını engellemeye çalışan yönetim, en kısa sürede imzayı attırmayı hedefliyor.