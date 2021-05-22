Transferde formül 4+2! Fenerbahçe’de 4 bölgeye 6 takviye…

Son 3 sezonda genç takviyeler hariç 52 transfer yapan ancak bu oyuncuların çoğundan verim alamayan Fenerbahçe'de kadro mühendisliğinin formülü değişti. Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi transferde sil baştan yapmayacak; mevcut kadroyu koruyup, takımın eksikleri doğrultusunda nokta atışı yapacak. Sezon başı kampı öncesi Fenerbahçe'de kadro planlamasının tamamlanması hedefleniyor. Ancak uluslararası turnuvalara gidecek milli futbolcular kampa geç katılacak.

SOL BEK DE ALINABİLİR

Sarı lacivertli yönetim 4'ü ilk 11'de doğrudan oynayacak 5-6 transfer yapmayı planlıyor. Bu dört bölge belli: Sağ bek, stoper, sol kanat ve forvet. İlk 11'de direkt oynayacakları için bu 4 oyuncunun üst düzey olmasına özen gösterilecek. Sol bek ve kaleci rotasyonunu genişletmek için de transferler yapılması hedefleniyor. Teklif gelen oyuncuların satışına göre bu sayı artış gösterecek. Ayrıca kaliteli genç oyuncular transfer edilerek, rotasyon güçlendirilecek.

KONTRATI BİTENLER BEKLEMEDE

Sözleşmeleri sona eren kaleci Harun Tekin, Cisse, Gökhan Gönül gibi isimler, teknik heyetin belli olmasını bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim bu futbolculara şu ana kadar herhangi bir görüşme talebinde bulunmadı. Kiralık kontratı biten ancak zorunlu satın alma opsiyonu olan Samatta da yeni hocayı bekleyecek.

GÖKDENİZ HAMLESİ

Sözleşmeleri sona eren kaleci Harun Tekin, Cisse, Gökhan Gönül gibi isimler, teknik heyetin belli olmasını bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim bu futbolculara şu ana kadar herhangi bir görüşme talebinde bulunmadı. Kiralık kontratı biten ancak zorunlu satın alma opsiyonu olan Samatta da yeni hocayı bekleyecek.

PEROTTI’NİN YERİNE KRISTIJAN LOVRIC

Sol kanada transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin öncelikli hedefinde Kristijan Lovric var. Sarı-lacivertliler, HNK Gorica forması giyen 25 yaşındaki Hırvat oyuncu için girişimlere başladı. 2023'e kadar kontratı bulunan Lovric'in bonservis bedelinin 5.5 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Müzmin sakat Perotti ile yollarını ayıracak Kanarya, geçen sezon 31 maçta 18 gol – 7 asist üreten Lovric ile sol kanat sorununu çözmeye çalışacak.