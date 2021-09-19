Tümer Metin’den Salih Uçan’a sitem! ‘Beşiktaş’a geldin mi?’

Beşiktaş'ın Antalyaspor deplasmanında 2-0'dan gelerek 3-2 kazandığı maçın ardından ünlü yorumcu Tümer Metin, siyah beyazlıların yeni transferi Salih Uçan'a yüklendi.

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Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 3-2 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Şampiyonlar Ligi dönüşü rotasyonlu bir kadroyla çıktığı maçta bazı isimler beklentilerin altında kaldı. Ünlü yorumcu Tümer Metin, Beşiktaş’ın galip geldiği Antalyaspor karşılaşmasını değerlendirdi ve Kartal’ın yeni transferine eleştiride bulundu. İşte Tümer Metin’in yorumları:

‘MAÇIN EN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİĞİ’

“Bazen şartlar teknik adamları deneme, yanılmaya götürür. Hem rotasyon, hem sakatlıklar, Sergen Hoca’yı daha fazla düşünmeye itti. ‘Nasıl oynarım? Nasıl kazanırım?’ gibi şeyler düşündü. İkinci yarı kısmen fabrika ayarlarına döndü, Beşiktaş’ı rakip yarı sahaya yerleştirdi ve golleri arka arkaya bularak galibiyet geldi. Maçın en önemli değişikliği, Rachid Ghezzal ile Cyle Larin’in içeri girmesi değil; Josef’in orta sahaya, Atiba’nın stopere geçmesiydi.’

‘NE DEFANSİF, NE DE OFANSİF OLARAK YOKTULAR’

”Beşiktaş için bardağın dolu tarafı; Dortmund gibi zor bir maçtan sonra, eksik oyuncular, sakatlıklar olmasına rağmen 2-0’dan dönmesi. Boş tarafı ise, sezonun içinde daha az dakika şans bulan oyuncuların maça gösterdikleri tutum. Bildiğim, tanıdığım Sergen Hoca’nın oyuncuya yaklaşım durumuyla çok bağdaşan bir durum değil. Orada çeki düzen vermesi gereken oyuncular var. Antalyaspor oyununun ikinci yarısında hiçbir şey yapmadı. Ne defansif, ne de ofansif olarak yoktular. Beşiktaş yoğun bir maç temposuna girecek. Sergen Hoca belki de bu kadar efor harcayacaklarını düşünmedi. İki sakatlık planları bozdu. Bu kadar eksik, 2-0’dan geri dönüş, oldukça önemli.”

“BEŞİKTAŞ’A GELİŞ NEDENLERİNİ SORGULAMASI LAZIM”

”Atiba yorgun, Miralem Pjanic ‘Dinlenelim’ demiş olabilir. Sergen Hoca da oraları iyi okur. Josef yorgun ama herkesten diri. O yüzden Salih Uçan fark yaratmalı. Salih Uçan ‘İkinci yarı oynasam, Ghezzal ve Larin ile daha iyi olabilirdim’ diyebilir. Ancak onu ben yorumlarım. Salih Uçan’ın acilen karar vermesi lazım. Alanya’da kaldın mı, Beşiktaş’a geldin mi? Beşiktaş’a geliş nedenlerini sorgulaması lazım. Yeteneklerini sergileyemiyor. Kabuğunu yırtamazsa kaybolup gidenlere çok şahit olduk. Buralar çok önemli. Bir bakarsın, oynayacak maç kalmaz”