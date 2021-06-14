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Türkiye Galler maçına Portekizli hakem! Artur Dias ile galibiyetimiz yok…

EURO 2020'de A Milli Takımımızın ikinci maçı olan Galler karşılaşmasını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

Güncellenme: 11:44, 14/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Türkiye Galler maçına Portekizli hakem! Artur Dias ile galibiyetimiz yok…

A Milli Takımımızın A Grubu ikinci maçında Bakü’de Galler’le oynayacağı maçı Portekizli hakem Artur Dias yöneteceği açıklandı.

Artur Dias daha önce iki kez A milli takımımızın maçını yönetti. Millilerimiz bu iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. 2018’deki Rusya maçında 2-1 mağlup ayrılmıştık. 2020’deki Macaristan maçına da Szoboszlai damga vurmuş karşılaşma 1-0 sona ermişti. Daha önce U21 Milli Takımı’nın da Yunanistan’a 2-1 mağlup olduğu bir maçı yöneten Dias’a karşı Türk takımlarının şansı da yaver gitmiyor.

2016’da Fenerbahçe’nin Monaco’ya 3-1 kaybettiği maçı yöneten Portekizli hakem, 2012’de de Eskişehirspor’un Marsilya’ya 3-0 kaybettiği maçı yönetmişti.

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Milli Takım ve Türk takımlarının Artur Dias yönetiminde oynadığı maçlar:

  • 3/9/20 Türkiye 0-1 Macaristan
  • 7/9/18 Türkiye 1-2 Rusya
  • 5/3/14 Yunanistan 2-1 Türkiye (U21)
  • 3/8/16 Monaco 3-1 Fenerbahçe
  • 9/8/12 Marsilya 3-0 Eskişehirspor

Türkiye – Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19:00’da TRT 1’den canlı izlenecek.

Yayınlanma Tarihi:11:43,