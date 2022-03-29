Türkiye İtalya’ya mağlup oldu! Şeytanın bacağını kıramadık

Türkiye, özel maçta karşı karşıya geldiği İtalya'ya mağlup oldu. Maça iyi başlayan Türkiye, gol düellosu şeklinde geçen maçta rakibine yenilerek, tarihinde İtalya'ya karşı ilk galibiyeti alma şansını da kaçırdı.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz’e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya’ya 1-0 mağlup olarak aynı kaderi paylaşan son Avrupa şampiyonu İtalya ile Konya’da özel maçta karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan maça çok iyi başlayan Türkiye, henüz 4. dakikada Cengiz Ünder ile öne geçti. İtalya, 35. dakikada Cristante, 39 ve 69. dakikalarda Raspadori’nin golleriyle mücadele 3-1 öne geçti. Türkiye, 83. dakikada Serdar Dursun ile farkı bire indirse de, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-2 İtalya’nın üstünlüğü ile sona erdi.

İTALYA’YA KARŞI GALİBİYETİMİZ YOK

A Milli Takım, İtalya ile 15’inci kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar; bugüne kadar İtalya ile karşılaştığı 15 maçın 11’ini kaybederken 4’ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

A Milli Takımı, İtalya ile son olarak EURO 2020’nin açılış maçında karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

İKİ TEKNİK ADAM BİR KEZ DAHA RAKİP OLDU

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve İtalya A Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, bir kez daha rakip oldu.

1990-91 sezonu Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1’inci Tur’unda Kuntz’un formasını giydiği Kaiserslautern, Mancini’nin formasını terlettiği Sampdoria ile eşleşti. Alman ekibi 19 Eylül 1990 tarihinde oynanan ilk karşılaşmayı Kuntz’un attığı golle 1-0 kazandı. 3 Ekim 1990 tarihinde oynanan ve Sampdoria’nın 2-0 kazandığı ikinci maçta ise Mancini bir gol kaydetti ve İtalyan ekibi tur atladı.

İlk maçta Kaiserslautern’in kaptanlığını Kuntz, Sampdoria’nın kaptanlığını ise Mancini üstlenmişti.

MİLLİLERDE 3 EKSİK

Ay- yıldızlı ekipte hafif sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı dün kadrodan çıkartıldı.

A Milli Takım’da Burak Yılmaz’ın, Portekiz maçı sonrası milli takım kariyerine son vermesinin ardından kaptanlığı Hakan Çalhanoğlu üstlendi. Yine ilk 11’de Burak Yılmaz’ın yerine Enes Ünal forma giydi.

KALE ALTAY BAYINDIR’A EMANET

Milli takım, Portekiz maçında forma giyen Uğurcan Çakır’ın yerine kaleyi Altay Bayındır’a emanet etti. Böylelikle Altay, 3’üncü kez milli formayı giydi. Portekiz maçında 11’de görev alan Orkun’un yerine Dorukan, Zeki Çelik’in yerine Mert, Berkan’ın yerine Rıdvan İtalya karşısında görev yaptı.

SALİH ÖZCAN İLK KEZ FORMA GİYDİ

Daha önce Almanya alt yaş milli takımlarında görev yapan Salih Özcan, A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanmıştı. Portekiz maçının ardından Konya’ya gelen ve İtalya maçı öncesinde kadroya dahil edilen Salih Özcan, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Salih Özcan, 62. dakikada Dorukhan Toköz’ün yerine oyuna dahil olarak Milli formayı ilk kez giymiş oldu.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Konyaspor’un eski milli futbolcusu Ahmet Çalık, İtalya karşılaşması öncesinde unutulmadı. Milliler, karşılaşma öncesinde üstünde Ahmet Çalık’ın fotoğrafının bulunduğu tişort ile ısınmaya çıktı. Ayrıca, karşılaşma öncesinde milliler, ‘Konya 2021, 5. İslami Dayanışma Oyunları 9-18 Ağustos 2022’ yazılı pankartla sahaya çıktı.

MİLLİ TAKIM, KONYA’DA 7’NCİ KEZ SAHAYA ÇIKTI

İtalya karşılaşmasında, taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı. Stadyum girişinde milli takımı karşılayan taraftarlar, oyunculara destek oldu. Öte yandan Konya’da 7’nci kez sahaya çıkan milliler, bin 26 gün sonra Konya’da bir maç oynadı.

Karşılaşma öncesinde tribün koltuklarına Türk bayrağı bırakıldı. Ay-yıldızlılar, Konya’da son olarak EURO 2020 elemelerinde 8 Haziran 2019 günü son dünya şampiyonu Fransa ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

İTALYA’DA 7 EKSİK

İtalya Milli Takımı, Türkiye karşılaşmasına 7 isimden yoksun çıktı. İtalya’da Marco Veratti, Gianluca Mancini, Luiz Felipe, Jorginho, Domenico Berardi, Ciro İmmobile ve Lorenzo İnsigne karşılaşma kadrosunda yer almadı.