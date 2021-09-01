CANLI | Türkiye Karadağ maçı | Dünya Kupası Elemeleri

A Milli Futbol Takımı, 7 puanla lider olduğu Dünya Kupası Elemeleri grubunda Karadağ'ı İstanbul'da ağırlayacak.

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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda A Milli Futbol Takımı, 4 maçında Karadağ’ı konuk edecek. Vodafone Park’ta oynanacak mücadeleyi Fransız hakeme Benoit Bastien yönetecek. Maçın başlama saati 21.45.

Kırmızı-beyazlılar, grubun ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Hollanda’yı 4-2, ikinci müsabakada da İspanya’da Norveç’i 3-0 mağlup ederken, üçüncü maçta sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalmıştı. A Milli Takım, 7 puanla grupta lider durumda bulunuyor.

596. KARŞILAŞMA

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ mücadelesiyle birlikte tarihinde 596. maçına çıkacak. Milliler, geride kalan 595 karşılaşmada 226 galibiyet, 142 beraberlik ve 227 yenilgi elde etti. Söz konusu müsabakalarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere 790 gol atıp kalesinde ise 851 gol gördü.

Ayrıca A Milli Takım, Karadağ ile tarihindeki üçüncü maçına çıkacak. İki takım, ilk defa 29 Mayıs 2016’da hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelmiş ve Türkiye, o maçı 90+4. dakikada Mehmet Topal’ın attığı golle kazanmıştı.

Millilerin, 27 Mart 2018’de deplasmanda oynadığı karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Kırmızı-beyazlı takımın gollerini Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu kaydetmişti.